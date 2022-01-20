Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/cumhurbaskani-erdogan-nayib-bukele-ile-basin-aciklamasi-yapiyor-1052951030.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirebilmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirebilmek
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kendisine yöneltilen soruya "Temennimiz bir an önce... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T19:04+0300
2022-01-20T19:54+0300
recep tayyip erdoğan
nayib bukele
el salvador
vladimir putin
vladimir zelenskiy
rusya
dünya
ukrayna krizi
rusya-ukrayna ilişkileri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052952490_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0a19a26b9906dd80eff06ba2ca841425.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Toplantının sonunda basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ilişkilerine dair yöneltilen bir soruya "Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek" cevabını verdi.Erdoğan şunları kaydetti:Basın toplantısında Türkiye-El Salvador ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2020'de 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" dedi.
el salvador
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052952490_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_42d6fdca94a8e34c5c1a9dd5567eed88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, nayib bukele, el salvador, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna krizi, rusya-ukrayna ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirebilmek

19:04 20.01.2022 (güncellendi: 19:54 20.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
Abone ol
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kendisine yöneltilen soruya "Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Toplantının sonunda basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ilişkilerine dair yöneltilen bir soruya "Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek" cevabını verdi.
Erdoğan şunları kaydetti:

"Gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var, Putin ile de görüşeceğim."

Basın toplantısında Türkiye-El Salvador ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2020'de 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce