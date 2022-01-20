https://tr.sputniknews.com/20220120/cumhurbaskani-erdogan-nayib-bukele-ile-basin-aciklamasi-yapiyor-1052951030.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirebilmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirebilmek

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kendisine yöneltilen soruya "Temennimiz bir an önce... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T19:04+0300

2022-01-20T19:04+0300

2022-01-20T19:54+0300

recep tayyip erdoğan

nayib bukele

el salvador

vladimir putin

vladimir zelenskiy

rusya

dünya

ukrayna krizi

rusya-ukrayna ilişkileri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Toplantının sonunda basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ilişkilerine dair yöneltilen bir soruya "Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek" cevabını verdi.Erdoğan şunları kaydetti:Basın toplantısında Türkiye-El Salvador ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2020'de 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, nayib bukele, el salvador, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna krizi, rusya-ukrayna ilişkileri