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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz
Güney Kıbrıs'ın PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:42+0300
2022-01-20T15:22+0300
türkiye
pyd
mevlüt çavuşoğlu
güney kıbrıs
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Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'le Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Güney Kıbrıs'ın PYD'ye ofis açma izni vermesi hakkındaki bir soru üzerine Çavuşoğlu, 'teröre destek' iddiasının çok ciddi olduğunu belirterek "Maalesef, terör konusunda 'Düşmanımın dostu dostumdur.' anlayışını daha sık görmeye başladık" dedi.'Terör örgütlerini kullanan ülkelerin olduğunu, bu örgütlerin özellikle vekalet savaşlarında kullanıldığını' belirten Çavuşoğlu, "En son Suriye'de de güya DEAŞ'la mücadelede terörle mücadele kisvesi altında terör örgütlerine destek verildi. Fakat biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkelerle bile dayanışma içinde olmak istedik ve olduk. Hiç bir terör örgütünü desteklemedik" diye konuştu.Çavuşoğlu, 'Yunanistan'da gerek terör örgütü PKK'nın gerekse DHKP-C'nin kamplarının bulunduğunu' söyleyerek, "Orada eğitilen DHKP-C'lilerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği belgelerle de ispatlandı" ifadesini kullandı.FETÖ mensuplarının da Yunanistan'ı sadece transit değil, sığınılacak bir ülke olarak gördüklerini ve orada yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:Çavuşoğlu'nun açıklamalarından diğer satır başlıkları şöyle:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz

14:42 20.01.2022 (güncellendi: 15:22 20.01.2022)
© AA / Cem Özdel Mevlüt Çavuşoğlu,
 Mevlüt Çavuşoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA / Cem Özdel
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Güney Kıbrıs'ın PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'le Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Güney Kıbrıs'ın PYD'ye ofis açma izni vermesi hakkındaki bir soru üzerine Çavuşoğlu, 'teröre destek' iddiasının çok ciddi olduğunu belirterek "Maalesef, terör konusunda 'Düşmanımın dostu dostumdur.' anlayışını daha sık görmeye başladık" dedi.
'Terör örgütlerini kullanan ülkelerin olduğunu, bu örgütlerin özellikle vekalet savaşlarında kullanıldığını' belirten Çavuşoğlu, "En son Suriye'de de güya DEAŞ'la mücadelede terörle mücadele kisvesi altında terör örgütlerine destek verildi. Fakat biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkelerle bile dayanışma içinde olmak istedik ve olduk. Hiç bir terör örgütünü desteklemedik" diye konuştu.
Çavuşoğlu, 'Yunanistan'da gerek terör örgütü PKK'nın gerekse DHKP-C'nin kamplarının bulunduğunu' söyleyerek, "Orada eğitilen DHKP-C'lilerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği belgelerle de ispatlandı" ifadesini kullandı.
FETÖ mensuplarının da Yunanistan'ı sadece transit değil, sığınılacak bir ülke olarak gördüklerini ve orada yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Sonuçta, bu terör örgütlerine ofis açtırmak, onlara ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK'ya bugüne kadar desteğini zaten biz biliyoruz. Bu, gizli bir şey değil. Ama şunu söylemek isterim, burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmasınlar. Farklı konularda bizim anlaşamadığımız konular olabilir. Görüşlerimiz elbette farklı, ayrı. Çözüm konusunda bile son zamanlarda farklı düşünebiliyoruz. Ama terör konusu çok farklı bir konu. Bu, doğrudan güvenlik meselesi. Bize yönelik bir saldırı olduğu zaman tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi, komşu ülkelerdeki terör mevcudiyetine yönelik yaptıklarımız gibi bunun da bir bedeli olur. Bu bedel de ağır olur. Bunu da açıkça söylemek durumundayım."
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından diğer satır başlıkları şöyle:
Vekalet savaşlarında terör örgütlerini kullanıyorlar. Türkiye olarak terör konusunda en kötü ilişkilerde olduğumuz ülkelerle bile dayanışma içinde olduk, terörü desteklemedik.
FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır.
Şunu söylemek isterim. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz.
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