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https://tr.sputniknews.com/20220120/elazigda-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1052915231.html
Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
elazığ
eşek
jandarma
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Elazığ’da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde kar altına donmak üzere olan eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Jandarma ve belediye ekipleri eşekleri bulunduğu yerden kurtararak barınma yerine yerleştirdi.
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elazığ, eşek, jandarma

Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

00:01 20.01.2022 (güncellendi: 00:14 20.01.2022)
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-AW521874Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-AW521874
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Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ’da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde kar altına donmak üzere olan eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Jandarma ve belediye ekipleri eşekleri bulunduğu yerden kurtararak barınma yerine yerleştirdi.
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