https://tr.sputniknews.com/20220120/elazigda-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1052915231.html

Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

elazığ

eşek

jandarma

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Elazığ’da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde kar altına donmak üzere olan eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Jandarma ve belediye ekipleri eşekleri bulunduğu yerden kurtararak barınma yerine yerleştirdi.

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elazığ, eşek, jandarma