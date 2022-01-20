https://tr.sputniknews.com/20220120/ibb-sozcusu-pazarda-calisan-yusuf-ile-imamoglu-arasindaki-diyalogu-paylasti-1052958024.html

İBB Sözcüsü, pazarda çalışan Yusuf ile İmamoğlu arasındaki diyaloğu paylaştı

İBB Sözcüsü, pazarda çalışan Yusuf ile İmamoğlu arasındaki diyaloğu paylaştı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Avcılar'daki semt pazarı ziyaretinde tezgaha bakan Yusuf ismindeki çocukla yaşadığı diyaloglar paylaşıldı. 8. sınıfa gittiğini ve... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T23:16+0300

2022-01-20T23:16+0300

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türkiye

avcılar

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

murat ongun

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret etti.Ziyaret sırasında pazar tezgahına bakan Yusuf ismindeki birçok, İmamoğlu’na seslendi. Bunun üzerine İmamoğlu da çocuğun yanına gidip, “Ne güzel çağırdın bizi” diyerek sarıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun Yusuf’la diyaloğunu içeren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Ongun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Görüntülerde, 8. sınıfa gittiğini ve babasına yardım ettiğini söyleyen Yusuf, İmamoğlu’nun “Liseye devam edecek misin?” sorusuna “Liseye özellikle çok hazırlanıyorum” yanıtını verdi. Yusuf’u takdir eden İmamoğlu, “İyi bir üniversite kazan, iyi bir meslek sahibi ol. Hem çalış, hem oku. Esas işin ama önce okumak” dedi. İmamoğlu, “Ben Yusuf’a çok güzel kitaplar yollayacağım şimdi” diyerek Yusuf’a bir kez daha sarıldı. İmamoğlu, daha sonra Yusuf’un tezgahından alışveriş yaptı. Turp, kıvırcık, kırmızı lahana ve limon alan İmamoğlu, “Limon nasıl sulu mu?” sorusuna genç Yusuf’un, “Pazarın en sulu limonu bu” cevabı İmamoğlu’nu güldürdü. İmamoğlu, ürünleri aldıktan sonra Yusuf’a başarılar diyerek tezgahtan ayrıldı.

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avcılar, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, murat ongun