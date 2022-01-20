İstanbul’da yarıyıl tatili erkene çekildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatilinin erken başlayacağını duyurdu.
İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erken çekildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır."
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
✅Normal eğitim yapan okullarımızda ⏰ 10.00
✅İkili eğitim yapan okullarımızda; ⏰Sabahçılar 10.00 ⏰Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.