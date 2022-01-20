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İstanbul’da yarıyıl tatili erkene çekildi
İstanbul’da yarıyıl tatili erkene çekildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatilinin erken başlayacağını duyurdu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:43+0300
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istanbul
türkiye
ali yerlikaya
hava
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İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erken çekildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
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istanbul, ali yerlikaya, hava

İstanbul’da yarıyıl tatili erkene çekildi

22:43 20.01.2022 (güncellendi: 22:55 20.01.2022)
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇİstanbul - kar
İstanbul - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatilinin erken başlayacağını duyurdu.
İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erken çekildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır."
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