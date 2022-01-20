https://tr.sputniknews.com/20220120/italyada-robinhonun-9-yil-hapis-cezasini-onandi-1052916129.html

İtalya'da Robinho'nun 9 yıl hapis cezasını onandı

İtalya'da Robinho'nun 9 yıl hapis cezasını onandı

İtalya'da Yargıtay, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T00:34+0300

2022-01-20T00:34+0300

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italya

robinho

türkiye

tecavüz

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İtalya'da Yargıtay, Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı. Böylece Robinho hakkındaki yargılama, İtalya'daki adli sürecini tamamladı ve Brezilyalı futbolcu hakkındaki ceza kesinleşti.Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano’da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020’de bu cezayı onamıştı.Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.Asıl adı Robson de Souza olan 37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.

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italya, robinho, tecavüz