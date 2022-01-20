Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/italyada-robinhonun-9-yil-hapis-cezasini-onandi-1052916129.html
İtalya'da Robinho'nun 9 yıl hapis cezasını onandı
İtalya'da Robinho'nun 9 yıl hapis cezasını onandı
İtalya'da Yargıtay, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T00:34+0300
2022-01-20T00:37+0300
italya
robinho
türkiye
tecavüz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103112/82/1031128251_0:118:2105:1302_1920x0_80_0_0_9fa16342a2eee5a6d11de339b4fe0363.jpg
İtalya'da Yargıtay, Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı. Böylece Robinho hakkındaki yargılama, İtalya'daki adli sürecini tamamladı ve Brezilyalı futbolcu hakkındaki ceza kesinleşti.Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano’da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020’de bu cezayı onamıştı.Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.Asıl adı Robson de Souza olan 37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.
italya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103112/82/1031128251_107:0:1999:1419_1920x0_80_0_0_e24adf99649f541660aaae2d81eb6c8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, robinho, tecavüz

İtalya'da Robinho'nun 9 yıl hapis cezasını onandı

00:34 20.01.2022 (güncellendi: 00:37 20.01.2022)
© AP Photo / Luca BrunoBrezilyalı futbolcu Robinho
Brezilyalı futbolcu Robinho - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Abone ol
İtalya'da Yargıtay, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını onadı.
İtalya'da Yargıtay, Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı. Böylece Robinho hakkındaki yargılama, İtalya'daki adli sürecini tamamladı ve Brezilyalı futbolcu hakkındaki ceza kesinleşti.
Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano’da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020’de bu cezayı onamıştı.
Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.
Asıl adı Robson de Souza olan 37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:37Rüşvet alırken yakalandığı iddia edilen danışman emniyette
00:34İtalya'da Robinho'nun 9 yıl hapis cezasını onandı
00:32Pankartın bağlı olduğu taşın, başına düştüğü kadın hayatını kaybetti
00:22Oxfam: Afrika'daki en zengin 6 kişi kıta nüfusunun yarısından fazla servete sahip
00:21Ünlü Fransız oyuncu Ulliel, kayak pistinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti
00:11Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkeme, pasaportuna el koydu
00:03CHP Sözcüsü Öztrak’tan zam tepkisi: 'Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94'
00:01Elazığ’da donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
00:00Bolu’da üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü
00:00İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den 'yüksek enflasyon' uyarısı
DünBritish Airways, 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye olan bazı uçuşları iptal etti
DünHollanda'da 'Kovid-19' protestosu: Tiyatro ve müzeler bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu
DünŞanlıurfa'da kadın cinayeti: 5 çocuk annesi evinde vurularak öldürüldü
DünBuz gibi göle atlayarak düşürdüğü cep telefonunu aradı
DünLugansk: Ukrayna, Donbass'ta bir yerleşimin yakınında silahlar konuşlandırdı
DünKazakistan lideri Tokayev: KGAÖ misyonu kısa ama etkiliydi
DünFenerbahçe karşılaşması sonrası Altay Teknik Direktörü Nobre: Skoru aldık ama iki hatadan gol yedik
DünUkrayna: Rusya'yı caydırmanın bedeli, savaşı durdurmanın bedelinden her zaman daha düşük olacak
DünKarlı yolda kontrolden çıkan ambulans tarlaya düştü
Dünİsrail'den BMGK'ye İran'ın nükleer programına karşı 'acil eylem' çağrısı