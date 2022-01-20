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Kıyamet günü saati yeniden hesaplandı: 'Yok olmaya 100 saniye kaldı'
Kıyamet günü saati yeniden hesaplandı: 'Yok olmaya 100 saniye kaldı'
ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T18:11+0300
2022-01-20T18:42+0300
dünya
kıyamet
hesaplama
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ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik saat yeniden hesaplandı. Bulletin of the Atomic Scientists tarafından açıklanan hesaplama sonuçlarına göre, kıyamete kalan süre aynı kaldı ve 100 saniye olarak belirlendi.Saatin ayarlanmasında, son dönemde yaşanan 'uzun süreli salgın; İran, Çin ve Kuzey Kore'de nükleer silahların yayılması; devam eden iklim krizi; devlet destekli dezenformasyon kampanyaları ve yıkıcı teknolojiler' gibi konu başlıkları göz önünde bulunduruldu.
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kıyamet, hesaplama

Kıyamet günü saati yeniden hesaplandı: 'Yok olmaya 100 saniye kaldı'

18:11 20.01.2022 (güncellendi: 18:42 20.01.2022)
© Fotoğraf : Bulletin of the Atomic ScientistsAtom Bilimcileri Bülteni'nin 1947'de kurduğu 'Kıyamet Saati' (Doomsday Clock), koronavirüs pandemisi döneminde geçen yıl ilerlediği geceyarısına 100 saniye kaladan bu yıl da geriye gidemedi.
Atom Bilimcileri Bülteni'nin 1947'de kurduğu 'Kıyamet Saati' (Doomsday Clock), koronavirüs pandemisi döneminde geçen yıl ilerlediği geceyarısına 100 saniye kaladan bu yıl da geriye gidemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Fotoğraf : Bulletin of the Atomic Scientists
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ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik saat yeniden ayarlanacak.
ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik saat yeniden hesaplandı.
Bulletin of the Atomic Scientists tarafından açıklanan hesaplama sonuçlarına göre, kıyamete kalan süre aynı kaldı ve 100 saniye olarak belirlendi.
Saatin ayarlanmasında, son dönemde yaşanan 'uzun süreli salgın; İran, Çin ve Kuzey Kore'de nükleer silahların yayılması; devam eden iklim krizi; devlet destekli dezenformasyon kampanyaları ve yıkıcı teknolojiler' gibi konu başlıkları göz önünde bulunduruldu.
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