https://tr.sputniknews.com/20220120/kiyamet-gunu-saati-yeniden-hesaplandi-yok-olmaya-100-saniye-kaldi-1052949795.html

Kıyamet günü saati yeniden hesaplandı: 'Yok olmaya 100 saniye kaldı'

Kıyamet günü saati yeniden hesaplandı: 'Yok olmaya 100 saniye kaldı'

ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T18:11+0300

2022-01-20T18:11+0300

2022-01-20T18:42+0300

dünya

kıyamet

hesaplama

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ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik saat yeniden hesaplandı. Bulletin of the Atomic Scientists tarafından açıklanan hesaplama sonuçlarına göre, kıyamete kalan süre aynı kaldı ve 100 saniye olarak belirlendi.Saatin ayarlanmasında, son dönemde yaşanan 'uzun süreli salgın; İran, Çin ve Kuzey Kore'de nükleer silahların yayılması; devam eden iklim krizi; devlet destekli dezenformasyon kampanyaları ve yıkıcı teknolojiler' gibi konu başlıkları göz önünde bulunduruldu.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kıyamet, hesaplama