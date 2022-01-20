Müşterilerden aşı kartı yerine köpek fotoğrafı kabul eden restoran kapatıldı

Yerel medyada yer alan haberlere göre Kanada'daki sağlık yetkilileri, müşterilerin koronavirüs aşı kanıtı veya negatif test sonuçları yerine köpek fotoğrafları sunmalarına izin verdiğini tespit ettikleri bir restoranı geçici olarak kapattı.Yetkililer, gelen şikayetler üzerine müşteri gibi davranan iki müfettişin, restorana girişte görevlilere aşı kartı yerine yalnızca fotoğraf ve kişisel kimlik sağlayarak farklı zamanlarda Granary Kitchen adlı restorana girebildiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:
Kanada’da koronavirüs salgınına karşı tedbirleri uygulamayan bir restoran, aşı kartı gösterir gibi yaparak köpek fotoğrafı gösteren müşterilerini kabul etmesi gerekçesiyle kapatıldı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Kanada'daki sağlık yetkilileri, müşterilerin koronavirüs aşı kanıtı veya negatif test sonuçları yerine köpek fotoğrafları sunmalarına izin verdiğini tespit ettikleri bir restoranı geçici olarak kapattı.
A restaurant in Alberta was forced to briefly close its dining room after the health department found patrons were showing photos of dogs instead of proof of vaccination or a negative Covid test, as mandated by the Canadian province. https://t.co/fXteA5oDUM
Yetkililer, gelen şikayetler üzerine müşteri gibi davranan iki müfettişin, restorana girişte görevlilere aşı kartı yerine yalnızca fotoğraf ve kişisel kimlik sağlayarak farklı zamanlarda Granary Kitchen adlı restorana girebildiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Her iki durumda da tesis personeli, aslında personele bir köpeğin fotoğrafı sunulduğunda QR kodunu tarıyormuş gibi görünmesini sağlamak için tablet kullandı. Görevliler daha sonra müşteri gibi görünen müfettişlere kimlik kartı sordu ve restorana girmelerine izin vererek yemek servisi yaptı."