Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220120/musterilerden-asi-karti-yerine-kopek-fotografi-kabul-ettigi-tespit-edilen-restoran-kapatildi-1052934361.html
Müşterilerden aşı kartı yerine köpek fotoğrafı kabul eden restoran kapatıldı
Müşterilerden aşı kartı yerine köpek fotoğrafı kabul eden restoran kapatıldı
Kanada’da koronavirüs salgınına karşı tedbirleri uygulamayan bir restoran, aşı kartı gösterir gibi yaparak köpek fotoğrafı gösteren müşterilerini kabul etmesi... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:06+0300
2022-01-20T13:27+0300
koronavirüs
kanada
restoran
koronavirüs aşısı
aşı karşıtlığı
aşı kartı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052935348_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d69bae51a59fbf1e887208c7cb31f24e.jpg
Yerel medyada yer alan haberlere göre Kanada'daki sağlık yetkilileri, müşterilerin koronavirüs aşı kanıtı veya negatif test sonuçları yerine köpek fotoğrafları sunmalarına izin verdiğini tespit ettikleri bir restoranı geçici olarak kapattı.Yetkililer, gelen şikayetler üzerine müşteri gibi davranan iki müfettişin, restorana girişte görevlilere aşı kartı yerine yalnızca fotoğraf ve kişisel kimlik sağlayarak farklı zamanlarda Granary Kitchen adlı restorana girebildiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052935348_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_73545017a3659f9563c024370a3b8468.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, restoran, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, aşı kartı

Müşterilerden aşı kartı yerine köpek fotoğrafı kabul eden restoran kapatıldı

13:06 20.01.2022 (güncellendi: 13:27 20.01.2022)
© REUTERS / CARLO ALLEGRIKöpek
Köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
Abone ol
Kanada’da koronavirüs salgınına karşı tedbirleri uygulamayan bir restoran, aşı kartı gösterir gibi yaparak köpek fotoğrafı gösteren müşterilerini kabul etmesi gerekçesiyle kapatıldı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Kanada'daki sağlık yetkilileri, müşterilerin koronavirüs aşı kanıtı veya negatif test sonuçları yerine köpek fotoğrafları sunmalarına izin verdiğini tespit ettikleri bir restoranı geçici olarak kapattı.
Yetkililer, gelen şikayetler üzerine müşteri gibi davranan iki müfettişin, restorana girişte görevlilere aşı kartı yerine yalnızca fotoğraf ve kişisel kimlik sağlayarak farklı zamanlarda Granary Kitchen adlı restorana girebildiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Her iki durumda da tesis personeli, aslında personele bir köpeğin fotoğrafı sunulduğunda QR kodunu tarıyormuş gibi görünmesini sağlamak için tablet kullandı. Görevliler daha sonra müşteri gibi görünen müfettişlere kimlik kartı sordu ve restorana girmelerine izin vererek yemek servisi yaptı."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce