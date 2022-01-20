https://tr.sputniknews.com/20220120/musterilerden-asi-karti-yerine-kopek-fotografi-kabul-ettigi-tespit-edilen-restoran-kapatildi-1052934361.html

Müşterilerden aşı kartı yerine köpek fotoğrafı kabul eden restoran kapatıldı

Müşterilerden aşı kartı yerine köpek fotoğrafı kabul eden restoran kapatıldı

Kanada’da koronavirüs salgınına karşı tedbirleri uygulamayan bir restoran, aşı kartı gösterir gibi yaparak köpek fotoğrafı gösteren müşterilerini kabul etmesi... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:06+0300

2022-01-20T13:06+0300

2022-01-20T13:27+0300

koronavirüs

kanada

restoran

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

aşı kartı

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Yerel medyada yer alan haberlere göre Kanada'daki sağlık yetkilileri, müşterilerin koronavirüs aşı kanıtı veya negatif test sonuçları yerine köpek fotoğrafları sunmalarına izin verdiğini tespit ettikleri bir restoranı geçici olarak kapattı.Yetkililer, gelen şikayetler üzerine müşteri gibi davranan iki müfettişin, restorana girişte görevlilere aşı kartı yerine yalnızca fotoğraf ve kişisel kimlik sağlayarak farklı zamanlarda Granary Kitchen adlı restorana girebildiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

kanada

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kanada, restoran, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, aşı kartı