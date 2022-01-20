https://tr.sputniknews.com/20220120/rekabet-kurumu-baskani-kule-marketlere-ucuncu-sorusturma-acilabilir-1052927313.html

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Marketlere üçüncü soruşturma açılabilir

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Marketlere üçüncü soruşturma açılabilir

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, gıda fiyatlarına ilişkin olarak ikinci soruşturmanın yürütüldüğünü ve üçüncü soruşturmanın da başlayabileceğini söyledi... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:00+0300

2022-01-20T11:00+0300

2022-01-20T11:09+0300

türkiye

otomobil

özel hastane

soruşturma

rekabet kurulu

bebek maması

market

birol küle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043837820_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0633e1caabae4fd226a0149cb50b4778.jpg

Küle, Türkiye'de fiyatların ani yükselişine ilişkin zincir marketlere verilen cezalarla ilgili açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Küle, "Cezayı neden verdik? Marketlerde bazı ürünlerde tıpatıp aynı fiyatları görüyoruz. Bunun nedeni de biraz bu. Bazen kendileri direkt irtibat kurmasalar bile tedarikçiler aracılığıyla topla-dağıt kartel şekliyle fiyat geçişlerini birlikte yapıyorlar" dedi.Haksız fiyat artışlarının genellikle WhatsApp, sosyal medyai ve mailler ile yapıldığını belirten Küle, "Cihazlarla incelemeler yapıyoruz, tespit ettik. Çok sayıda belge var" diye konuştu. Küle, süreci şöyle anlattı: "Raporumuzda yazışmaların karşılığı var. Yazışmaların etkilerini de raf fiyatlarını da koyuyoruz. Raporumuzda bütün hepsi ayrıntılı şekilde yer alıyor.Örnek olarak market yetkilisi diyor ki "Abi piyasa yükselirse sorun yok, raf fiyatları Salı günü yükselecek. Herkesin organize olması gerekiyor."Satış yetkilisi diyor ki "Pazartesi 39.95 lira raf fiyatına geçiyoruz, Pazartesi sabah e-posta geçeceğiz."Buralarda fiyat artışı koordine ediliyor. Fiyat artışını yapmayan başka satıcı varsa yapan diyor ki, fiyatı indireceğim, indirdiğim farkı zarar olarak fatura edeceğim diyor."'İkinci soruşturma da açıldı'İkinci soruşturmanın da başladığını ifade eden Küle, sıvı yağ fiyatlarında da problem olduğuna işaret ederek, "Sıvı yağ üzerinde belirgin bir şey var. İkinci bir soruşturmamız devam ediyor. 14 tedarikçi ve market, üretici ile devam eden ikinci soruşturmamız var. Topla-dağıt karteli ve yeniden satış fiyatının belirlenmesine yönelik bulgularımız var" dedi.'2022'nin üçüncü çeyreğinde nihai kararı vermiş oluruz'Küle, soruşturmalarla ilgili raporun nisan ayında biteceğini kaydetti ve "Üreticinin tedarikçinin raftaki fiyata müdahalesi. 4054 sayılı Rekabet Kanunu'na göre suç teşkil eder. Mutlaka fiyatın pazarda belirlenmesi gerekir. Fiyatı marketin belirlemesi lazım. O da serbest piyasa düzeni içinde yapılması lazım. Nisan ayı gibi rapor bitecek. Tarafların kimler olduğunu web sayfamızda görebilirsiniz. Savunma süreçleri var, son olarak sözlü savunma. 2022'nin üçüncü çeyreğinde nihai kararı vermiş oluruz. Birinci soruşturmaya başladıktan bir süre sonra bu delillere ulaştık. Karşı incelemeler gerçekleştiriyoruz. Birinci soruşturmaya yetiştiremedik onu. İkinci devam ediyor. Üçüncü bile olabilir bu gidişle. Üçüncü soruşturma gereği bile duyabiliriz. Ceza yönetmeliğimiz bize neyi gösterirse ona göre veriyoruz. Ceza rakamlarının farklı olması ciroların farklı olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu. 'Bebek mamasında fiyatlar uygun değil'Bebek maması fiyatlarındaki şikayet üzerine fiyat artışına ilişkin hakim olan firmaya yönelik de soruşturma açıldığını ifade eden Küle, şöyle dedi: "Fiyatlarının çok uygun olduğunu söyleyemeyiz. Belki temel ihtiyaçlarından, özel zevklerinden, tatillerinden kısıp çocuklarına bebe maması alıyor. Bu konuda çok hassasız. Hakim durumda olan bir firma var ve bu firmayla ilgili devam eden soruşturmamız yeniden satış fiyatının belirlenmesiyle ilgili bir soruşturma. Ancak orada fiili münhasırlık da oluşabilir. Onun için soruşturma devam ediyor. Salahiyeti açısından çok ayrıntı veremeyeceğim ama 2022 yılında sonuçlanacak soruşturmalarımızdan."'Özel hastane soruşturması devam ediyor'Küle, özel hastane ve Alman 5'lisi olarak tanımlanan otomobil firmalarına soruşturmayla ilgili de bilgi verdi: "Özel hastanelere ilişkin soruşturmamız bitti. Yazılı savunmalar tamamlandı. Soruşturma raportörleri kartel iddiasında bulunuyorlar. Sözlü savunmayı dinledikten sonra kurul olarak karar vereceğiz.""Otomotiv firmalarına ilişkin soruşturmanın neticesini haftaya açıklayabiliriz. Bu soruşturmanın aynısı AB Komisyonu'nda ceza aldı. Alman 5'lisi dediğimiz firmalara. Raportörler raporunun sonunda ihlal var ancak Türkiye piyasasını etkilemiyor sonucuna varmıştı. Sözlü savunmayı da aldık. Kurul olarak karar vereceğiz."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomobil, özel hastane, soruşturma, rekabet kurulu, bebek maması, market, birol küle