https://tr.sputniknews.com/20220121/anadolu-efes-thy-avrupa-ligiinde-son-saniye-basketiyle-kazandi-1053000620.html

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'inde son saniye basketiyle kazandı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'inde son saniye basketiyle kazandı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında, bitime 1.1 saniye kala Moerman'ın attığı üç sayılık basketle Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-81 yendi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-21T23:28+0300

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spor

thy avrupa ligi

anadolu efes

panathinaikos

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-81 yendi.Bu sonuçlar Anadolu Efes ligdeki 10. galibiyetini alırken, Yunan ekibi 15. kez mağlup oldu.Anadolu Efes, Larkin'in dışardan, Dunston'ın ise pota altından bulduğu sayılarıyla ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Tempoyu artıran Panathinaikos bitime 3 dakika kala eşitliği sağlasa da (12-12) ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-12 üstün tamamladı.Panathinaikos, karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun 7. dakikasını üst üste bulduğu 3 üç sayılık basketlerle 36-33 önde geçti. Konuk ekip, kalan bölümde Anadolu Efes'in etkili olamaması üzerine soyunma odasına 42-39 üstün gitti.Üçüncü çeyreğe sert savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, 23. dakikaya 47-44 önde girdi. Karşılıklı atışlarla skor üstünlüğünün el değiştirdiği periyotta daha az hata yapan ev sahibi ekip, 27. dakikayı 60-55 önde geçti. 3. çeyrek, lacivert-beyazlı takımın 65-62 üslüğüyle sona erdi.Son çeyreğe daha iyi başlayan Panathinaikos, 32. dakikada eşitliği sağlarken (69-69) 34. dakikada öne geçti: 74-73. İki takım da uzun süre karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken Anadolu Efes, bitime 2 dakika kala Micic ile eşitliği tekrar sağladı: 76-76. Konuk ekip bitime 1 dakika 10 saniye kala 80-78 öne geçti. Dunston, 50 saniye kala kendisine yapılan faul sonrası kullandığı iki serbest atışın birinden yararlanırken farkı 1'e indirdi: 80-79. White'ın kullandığı serbest atış sonrasında konuk ekip bitime 14 saniye kala skoru 81-79'a getirdi. Anadolu Efes, bitime 1.1 saniye kala Moerman'ın attığı üç sayılık basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

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thy avrupa ligi, anadolu efes, panathinaikos