Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/bisikletle-dolasarak-cocuklari-taciz-eden-kisi-tutuklandi-1052981800.html
Bisikletle dolaşarak çocukları taciz eden kişi tutuklandı
Bisikletle dolaşarak çocukları taciz eden kişi tutuklandı
İstanbul Bağcılar ve Bahçelievler'de bisikletle dolaşarak çocukları taciz ettiği öne sürülen Mecit G., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:28+0300
2022-01-21T14:28+0300
türkiye
cinsel taciz
bağcılar
bahçelievler
taciz
çocuklara cinsel taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052981525_0:1:639:360_1920x0_80_0_0_fbc71e46e6c10aeaf1a4836da044037c.jpg
Bağcılar'da 14 yaşındaki B.B., 31 Aralık 2021 günü bisikletle dolaşan bir şüphelinin kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.Olayla ilgili ifade veren mağdur B.B., "31 Aralık günü saat 17:45 sıralarında okuldan eve dönerken minibüsten evin yukarısında indikten sonra yürümeye başladım. Bu esnada arkamdan biri seslendi. Dönüp baktığımda bisikletli bir kişinin seslendiğini gördüm. İlk olarak orada metro istasyonu olup olmadığını sordu. Kendisine tarif ettikten sonra işe gidip geldiğini, yeni evlendiğini, kadınları tanımadığını, kadınları gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Ardından da bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğimi sordu. Konunun farklı yerlere gittiğini söyleyip, yanından ayrılmak istedim. Ancak eli cebinde olan bisikletli şahıs kolumdan tutarak ayrılmama izin vermedi. Cep telefonumdan acil arama ile babamı aradım. Dalgınlığından istifade ederek kaçtım" diye konuştu.Çocuk Şube Müdürlüğü Ekiplerince incelenen görüntülerde, bisikleti elinde götüren ve yürüyen bir şüphelinin Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokaklarda ve caddelerde uzun süre takip ettiği, bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önlerine kırarak, onlarla sohbet etmeye çalıştığı ve kız çocuklarını taciz ettiğini tespit etti.'Bir kere şeytana uydum'Şüpheli Mecit G., 16 ocakta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade veren Mecit G, "Ben kimseye metro istasyonunun nerede olduğunu sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Ben ifadesi okunan kız çocuğuna 'yeni evlendim, kadınları görünce mutlu oluyorum, sen bakire misin, seninle cinsel ilişki yaşayalım mı?' gibi şeyler sormadım. Bu şekilde soruları kimseye soramam. Kaldı ki küçük bir kız çocuğuna bu şekilde şeyler sorayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olay tarihinde kimseyle konuşmadım. Ben olay tarihinde Mahmutbey yolunda bisiklet elimde olarak eve gidiyordum. Yolda esmer, benim boylarımda, başı kapalı, 19-20 yaşlarında bir bayan şahıs yoldan geçenlere kirazlı metro istasyonunun yerini soruyordu. Ben de kendisine yaklaşıp Kirazlı Metro istasyonunun yerini tarif ettim. Sonra ben bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bu anlattığım olay dışında benim konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yok. Ben neden bu şekilde bir şey yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir kere şeytana uydum" ifadelerini kullandı.Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mecit G'.yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.
türkiye
bağcılar
bahçelievler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052981525_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_46d73ac9607f070b4db3a8f84d61355d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cinsel taciz, bağcılar, bahçelievler, taciz, çocuklara cinsel taciz

Bisikletle dolaşarak çocukları taciz eden kişi tutuklandı

14:28 21.01.2022
© DHABisikletle dolaşarak çocukları taciz eden kişi tutuklandı
Bisikletle dolaşarak çocukları taciz eden kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul Bağcılar ve Bahçelievler'de bisikletle dolaşarak çocukları taciz ettiği öne sürülen Mecit G., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Bağcılar'da 14 yaşındaki B.B., 31 Aralık 2021 günü bisikletle dolaşan bir şüphelinin kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Olayla ilgili ifade veren mağdur B.B., "31 Aralık günü saat 17:45 sıralarında okuldan eve dönerken minibüsten evin yukarısında indikten sonra yürümeye başladım. Bu esnada arkamdan biri seslendi. Dönüp baktığımda bisikletli bir kişinin seslendiğini gördüm. İlk olarak orada metro istasyonu olup olmadığını sordu. Kendisine tarif ettikten sonra işe gidip geldiğini, yeni evlendiğini, kadınları tanımadığını, kadınları gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Ardından da bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğimi sordu. Konunun farklı yerlere gittiğini söyleyip, yanından ayrılmak istedim. Ancak eli cebinde olan bisikletli şahıs kolumdan tutarak ayrılmama izin vermedi. Cep telefonumdan acil arama ile babamı aradım. Dalgınlığından istifade ederek kaçtım" diye konuştu.
Çocuk Şube Müdürlüğü Ekiplerince incelenen görüntülerde, bisikleti elinde götüren ve yürüyen bir şüphelinin Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokaklarda ve caddelerde uzun süre takip ettiği, bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önlerine kırarak, onlarla sohbet etmeye çalıştığı ve kız çocuklarını taciz ettiğini tespit etti.

'Bir kere şeytana uydum'

Şüpheli Mecit G., 16 ocakta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade veren Mecit G, "Ben kimseye metro istasyonunun nerede olduğunu sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Ben ifadesi okunan kız çocuğuna 'yeni evlendim, kadınları görünce mutlu oluyorum, sen bakire misin, seninle cinsel ilişki yaşayalım mı?' gibi şeyler sormadım. Bu şekilde soruları kimseye soramam. Kaldı ki küçük bir kız çocuğuna bu şekilde şeyler sorayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olay tarihinde kimseyle konuşmadım. Ben olay tarihinde Mahmutbey yolunda bisiklet elimde olarak eve gidiyordum. Yolda esmer, benim boylarımda, başı kapalı, 19-20 yaşlarında bir bayan şahıs yoldan geçenlere kirazlı metro istasyonunun yerini soruyordu. Ben de kendisine yaklaşıp Kirazlı Metro istasyonunun yerini tarif ettim. Sonra ben bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bu anlattığım olay dışında benim konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yok. Ben neden bu şekilde bir şey yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir kere şeytana uydum" ifadelerini kullandı.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mecit G'.yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce