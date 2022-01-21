Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan'a Rusya Ukrayna ilişkileri soruldu."İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:'Arabulucu olabiliriz''Moskova ziyareti olabilir''Salgında her gün daha iyiye gidiyoruz'Salgınla mücadeleye de değinen Erdoğan, hastanelerde herhangi olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan'a Rusya Ukrayna ilişkileri soruldu.
"İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyon nüfusu olan Ukrayna ile Rusya arasında huzursuzluk doğmasını kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde ilişkilerimiz var. Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor.
'Arabulucu olabiliriz'
"Ukrayna ile de aynı şekilde. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olmasına özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik."
'Moskova ziyareti olabilir'
"Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin ile ama telefonla ama belki Moskova ziyareti olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz."
'Salgında her gün daha iyiye gidiyoruz'
Salgınla mücadeleye de değinen Erdoğan, hastanelerde herhangi olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.
"Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı anlatıldığı gibi değil. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olması bizi için önemli."