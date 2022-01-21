https://tr.sputniknews.com/20220121/cumhurbaskani-erdogan-rusya-ile-iliskilerimiz-gayet-guzel-bir-sekilde-devam-ediyor-1052985948.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor" dedi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T15:46+0300

2022-01-21T15:46+0300

2022-01-21T15:59+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

rusya

vladimir putin

ukrayna

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan'a Rusya Ukrayna ilişkileri soruldu."İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:'Arabulucu olabiliriz''Moskova ziyareti olabilir''Salgında her gün daha iyiye gidiyoruz'Salgınla mücadeleye de değinen Erdoğan, hastanelerde herhangi olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.

türkiye

rusya

ukrayna

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recep tayyip erdoğan, rusya, vladimir putin, ukrayna, türkiye