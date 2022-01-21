Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/cumhurbaskani-erdogan-rusya-ile-iliskilerimiz-gayet-guzel-bir-sekilde-devam-ediyor-1052985948.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor" dedi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T15:46+0300
2022-01-21T15:59+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
rusya
vladimir putin
ukrayna
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052907840_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c37345cfc91fc1db38fe83c5b684e05c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan'a Rusya Ukrayna ilişkileri soruldu."İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:'Arabulucu olabiliriz''Moskova ziyareti olabilir''Salgında her gün daha iyiye gidiyoruz'Salgınla mücadeleye de değinen Erdoğan, hastanelerde herhangi olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.
türkiye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052907840_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_0a27a32613e464bd4cb35431bb721f9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, rusya, vladimir putin, ukrayna, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz

15:46 21.01.2022 (güncellendi: 15:59 21.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan'a Rusya Ukrayna ilişkileri soruldu.
"İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyon nüfusu olan Ukrayna ile Rusya arasında huzursuzluk doğmasını kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde ilişkilerimiz var. Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor.

'Arabulucu olabiliriz'

"Ukrayna ile de aynı şekilde. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olmasına özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik."

'Moskova ziyareti olabilir'

"Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin ile ama telefonla ama belki Moskova ziyareti olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz."

'Salgında her gün daha iyiye gidiyoruz'

Salgınla mücadeleye de değinen Erdoğan, hastanelerde herhangi olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.
"Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı anlatıldığı gibi değil. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olması bizi için önemli."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce