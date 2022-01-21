https://tr.sputniknews.com/20220121/epgisten-akaryakit-istasyonlarina-fiyat-uyarisi-ceza-gelebilir-1052972428.html

EPGİS'ten akaryakıt istasyonlarına fiyat uyarısı: Ceza gelebilir

EPGİS'ten akaryakıt istasyonlarına fiyat uyarısı: Ceza gelebilir

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kara yollarında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları kabul etmeyen ve fahiş fiyatlarla satış yapan... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T11:56+0300

2022-01-21T11:56+0300

2022-01-21T11:56+0300

türkiye

akaryakıt

benzin istasyonu

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

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EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, kış aylarında kara yollarında yaşanan zorluklar bakımından akaryakıt istasyonlarının Türkiye'nin her noktasında erişilebilir olduğunu söyledi.Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle özellikle şehirler arası yollarda zorluk yaşanabildiğini belirten Aktaş, akaryakıt istasyonlarının sadece benzin ve motorin satılan yerler olmadığını, aynı zamanda bazı gıda ürünlerinin satıldığı ve zor şartlarda sığınılan merkezler olduğunu ifade etti.'İnceleme başlatılır ve ceza verilir'Aktaş, "Yoğun kar yağışı ve kış şartları nedeniyle kara yollarında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara akaryakıt istasyonlarının kapıları sonuna kadar açıktır. Buralara sığınan vatandaşlarımızı kabul etmeyen ve marketlerinde ya da restoranlarında fahiş fiyatlarla ürün satışı gerçekleştiren akaryakıt istasyonları varsa haklarında inceleme başlatılır ve kamu otoriteleri aracılığıyla ceza verilir." diye konuştu.Bazı istasyonların, işletmelerini kapattıkları ya da marketlerinde fahiş fiyatlarla satış yapıldığının vatandaşlarca kendilerine aktarıldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:"İstasyon marketlerindeki gıda ürünleri ya da istasyonlarda yer alan ek ünitelerdeki restoranlarda bu tür yanlış adımlar atılmamalı. Isınma ve ihtiyaçlarını gidermek için gelen vatandaşlara yardımcı olunmalı. Beklentimiz ve isteğimiz sektörümüzün bu çağrımızı dikkate almasıdır."Gaziantep'te yoğun kar nedeniyle 2 bini aşkın kişi yolda kalmış ve bazı benzin istasyonlarının marketlerindeki fiyatları artırdığı iddia edilmişti.

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akaryakıt, benzin istasyonu, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)