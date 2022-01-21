https://tr.sputniknews.com/20220121/erdogan-vesayetin-golgesinin-karabasan-gibi-coktugu-donemlerde-musiad-dik-durusunu-korumustur-1052988695.html

Erdoğan: İstihdamımız salgın öncesine göre 2.7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır

Erdoğan: İstihdamımız salgın öncesine göre 2.7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır

MÜSİAD heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T16:34+0300

2022-01-21T16:34+0300

2022-01-21T16:55+0300

politika

recep tayyip erdoğan

müsiad

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

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Kurun istikrar kazanmasıyla piyasadaki dengesizliğin de ortadan kalkacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliğimiz, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun üzerindeki 'köpüğün' alındığını belirterek, "Döviz kurunun üzerindeki köpüğü aldık. Ardından asgari ücrette yaptığımız düzenleme ile vatandaşımızın alım gücünü yükselttik" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, "Döviz kurunun üzerindeki köpüğü aldık. Ardından asgari ücrette yaptığımız düzenleme ile vatandaşımızın alım gücünü yükselttik" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Şubat başta olmak üzere vesayetin gölgesinin ülkemizin tepesine karabasan gibi çöktüğü dönemde MÜSİAD dik duruşunu daima muhafaza etmiştir" dedi.

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recep tayyip erdoğan, müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)