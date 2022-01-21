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https://tr.sputniknews.com/20220121/fatma-isimli-inegi-memislerini-yerim-diye-sevdi-yoldan-gecen-ayni-isimdeki-kadin-yanlis-anladi-1052989505.html
'Fatma' isimli ineği 'Memişlerini yerim' diye sevdi, yoldan geçen aynı isimdeki kadın yanlış anladı
'Fatma' isimli ineği 'Memişlerini yerim' diye sevdi, yoldan geçen aynı isimdeki kadın yanlış anladı
Kayseri'de hayvancılıkla uğraşan S.T.'nin adını Fatma koyduğu ineği doğum yaptı. İneğini sakinleştirmek için ninni söyler gibi "Canım Fatma'm, bir tanem... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:46+0300
2022-01-21T17:07+0300
inek
türkiye
kayseri
taciz
yanlış anlama
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Fatma ismini koyduğu ineğine düşkünlüğüyle bilinen S.T., günlerdir Fatma'nın doğum yapmasını bekledi. Çok sevdiği ineği bir süre önce doğuran S.T., buzağıyı süt emmesi için annesinin yanına götürdü.Sabah’tan Ali Altuntaş’ın haberine göre S.T., buzağının annesini emdiği sırada ineği Fatma'yı sakinleştirmek için ‘Canım Fatma'm, bir tanem Fatma'm, senin memişlerini yerim Fatma'm’ sözlerini ninni gibi söyledi.Sözlü tacize uğradığını düşünerek komşusuna anlattıBu sırada yoldan geçen 45 yaşındaki ilçe sakini Fatma T., S.T.'nin söylediklerini duydu. Ahırdan gelen ‘Memişlerini yerim Fatma'm’ sözünün kendisine söylendiğini zanneden kadın öfkeyle evinin yolunu tuttu. S.T'nin ahırının yanından geçerken sözlü tacize uğradığını komşusuna anlatan Fatma T., işte olan kocasını arayarak yaşananları söyleyeceğini belirtti.Ancak komşusu "Önce olayı bir anlayalım sonra ararsın" dedi. Bunun üzerine Fatma T.'nin komşusu, S.T'nin komşusunu arayarak olayı anlattı.S.T.'nin komşusu ise olayın yanlış anlama olduğunu, S.T.'nin ineğinin adının Fatma olduğunu ve ineğini sürekli 'canımlı birtanemli’ gibi sözlerle sevdiğini söyledi. S.T'nin ineği Fatma'ya olan düşkünlüğünü tüm komşuların bildiğini söyleyen komşunun bu ifadeleri üzerine olay tatlıya bağlandı.
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inek, kayseri, taciz, yanlış anlama

'Fatma' isimli ineği 'Memişlerini yerim' diye sevdi, yoldan geçen aynı isimdeki kadın yanlış anladı

16:46 21.01.2022 (güncellendi: 17:07 21.01.2022)
© Sabah/Ali AltuntaşFatma adındaki inek
Fatma adındaki inek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sabah/Ali Altuntaş
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Kayseri'de hayvancılıkla uğraşan S.T.'nin adını Fatma koyduğu ineği doğum yaptı. İneğini sakinleştirmek için ninni söyler gibi "Canım Fatma'm, bir tanem Fatma'm, senin memişlerini yerim Fatma'm" dedi. Bu sırada yoldan geçen Fatma T. ise söylenenleri üzerine alındı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Fatma ismini koyduğu ineğine düşkünlüğüyle bilinen S.T., günlerdir Fatma'nın doğum yapmasını bekledi. Çok sevdiği ineği bir süre önce doğuran S.T., buzağıyı süt emmesi için annesinin yanına götürdü.
Sabah’tan Ali Altuntaş’ın haberine göre S.T., buzağının annesini emdiği sırada ineği Fatma'yı sakinleştirmek için ‘Canım Fatma'm, bir tanem Fatma'm, senin memişlerini yerim Fatma'm’ sözlerini ninni gibi söyledi.

Sözlü tacize uğradığını düşünerek komşusuna anlattı

Bu sırada yoldan geçen 45 yaşındaki ilçe sakini Fatma T., S.T.'nin söylediklerini duydu. Ahırdan gelen ‘Memişlerini yerim Fatma'm’ sözünün kendisine söylendiğini zanneden kadın öfkeyle evinin yolunu tuttu. S.T'nin ahırının yanından geçerken sözlü tacize uğradığını komşusuna anlatan Fatma T., işte olan kocasını arayarak yaşananları söyleyeceğini belirtti.
Ancak komşusu "Önce olayı bir anlayalım sonra ararsın" dedi. Bunun üzerine Fatma T.'nin komşusu, S.T'nin komşusunu arayarak olayı anlattı.
S.T.'nin komşusu ise olayın yanlış anlama olduğunu, S.T.'nin ineğinin adının Fatma olduğunu ve ineğini sürekli 'canımlı birtanemli’ gibi sözlerle sevdiğini söyledi. S.T'nin ineği Fatma'ya olan düşkünlüğünü tüm komşuların bildiğini söyleyen komşunun bu ifadeleri üzerine olay tatlıya bağlandı.
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