Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt yaşamını yitirdi

Sarı-kırmızılı camianın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.Beyazıt, Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.Başkanlık dönemlerinde futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupasi-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı camianın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.
Beyazıt, Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.
Başkanlık dönemlerinde futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupasi-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.
1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/U9UdrJLdCC