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Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt yaşamını yitirdi
Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt yaşamını yitirdi
Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T11:27+0300
2022-01-21T11:29+0300
spor
galatasaray
ölüm
vefat
başkan
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Sarı-kırmızılı camianın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.Beyazıt, Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.Başkanlık dönemlerinde futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupasi-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.
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galatasaray, ölüm, vefat, başkan

Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt yaşamını yitirdi

11:27 21.01.2022 (güncellendi: 11:29 21.01.2022)
© DHAGalatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt yaşamını yitirdi
Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı camianın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.
Beyazıt, Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.
Başkanlık dönemlerinde futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupasi-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.
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