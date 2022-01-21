https://tr.sputniknews.com/20220121/googlein-abd-kongresini-nufuzu-altina-almak-icin-harcadigi-para-2021de-yuzde-27-artti-1052985146.html

Google'ın ABD Kongresi'ni nüfuzu altına almak için harcadığı para 2021'de yüzde 27 arttı

Google'ın ABD Kongresi'ni nüfuzu altına almak için harcadığı para 2021'de yüzde 27 arttı

ABD'de yeni açıklanan federal kayıtlara göre internet arama motoru devi olmanın çok ötesine taşan işler yürüten Google'ın Washington'daki karar alıcıları... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T15:44+0300

2022-01-21T15:44+0300

2022-01-21T15:53+0300

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ABD Senatosu Lobi Faaliyetlerini Aydınlatma veri tabanına yeni girilen bilgilere göre Google'ın 2021 yılının dördüncü çeyreğinde lobiciliğe harcadığı para 2.2 milyon doları buldu. Böylece 2021'deki toplam harcaması 9.6 milyona ulaştı. Bu da 2020'ye kıyasla 2 milyon dolardan fazla artış anlamına geliyor. Lobi faaliyetlerinin odaklandığı alanlar çevrimiçi reklam, mahremiyet, veri, rekabet, fikri mülkiyet yaptırımı, siber güvenlik ve dijital hizmet vergileri gibi meseleler oldu. Facebook ve Google gibi teknoloji devleri son yıllarda tekelleşme, kullanıcıların mahremiyetleri ve verilerinin ihlali gibi nedenlerle hem kullanıcılar hem de düzenleyicilerin tepkilerini çekiyor ve mahkemeye veriliyor.

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