Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/googlein-abd-kongresini-nufuzu-altina-almak-icin-harcadigi-para-2021de-yuzde-27-artti-1052985146.html
Google'ın ABD Kongresi'ni nüfuzu altına almak için harcadığı para 2021'de yüzde 27 arttı
Google'ın ABD Kongresi'ni nüfuzu altına almak için harcadığı para 2021'de yüzde 27 arttı
ABD'de yeni açıklanan federal kayıtlara göre internet arama motoru devi olmanın çok ötesine taşan işler yürüten Google'ın Washington'daki karar alıcıları... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T15:44+0300
2022-01-21T15:53+0300
dünya
abd
washington
abd kongresi
google
lobi
lobicilik
para
harcama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044343854_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c9b766180c58794029e05e3244a229fd.png
ABD Senatosu Lobi Faaliyetlerini Aydınlatma veri tabanına yeni girilen bilgilere göre Google'ın 2021 yılının dördüncü çeyreğinde lobiciliğe harcadığı para 2.2 milyon doları buldu. Böylece 2021'deki toplam harcaması 9.6 milyona ulaştı. Bu da 2020'ye kıyasla 2 milyon dolardan fazla artış anlamına geliyor. Lobi faaliyetlerinin odaklandığı alanlar çevrimiçi reklam, mahremiyet, veri, rekabet, fikri mülkiyet yaptırımı, siber güvenlik ve dijital hizmet vergileri gibi meseleler oldu. Facebook ve Google gibi teknoloji devleri son yıllarda tekelleşme, kullanıcıların mahremiyetleri ve verilerinin ihlali gibi nedenlerle hem kullanıcılar hem de düzenleyicilerin tepkilerini çekiyor ve mahkemeye veriliyor.
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044343854_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_240142896f6e9869895ca4b534fc2357.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, washington, abd kongresi, google, lobi, lobicilik, para, harcama

Google'ın ABD Kongresi'ni nüfuzu altına almak için harcadığı para 2021'de yüzde 27 arttı

15:44 21.01.2022 (güncellendi: 15:53 21.01.2022)
© AFP 2021Google - Twitter
Google - Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021
Abone ol
ABD'de yeni açıklanan federal kayıtlara göre internet arama motoru devi olmanın çok ötesine taşan işler yürüten Google'ın Washington'daki karar alıcıları etkilemek için lobicilere harcadığı para, 2021'de önceki yıla göre yüzde 27'den fazla oranda artış gösterdi.
ABD Senatosu Lobi Faaliyetlerini Aydınlatma veri tabanına yeni girilen bilgilere göre Google'ın 2021 yılının dördüncü çeyreğinde lobiciliğe harcadığı para 2.2 milyon doları buldu. Böylece 2021'deki toplam harcaması 9.6 milyona ulaştı. Bu da 2020'ye kıyasla 2 milyon dolardan fazla artış anlamına geliyor.
Lobi faaliyetlerinin odaklandığı alanlar çevrimiçi reklam, mahremiyet, veri, rekabet, fikri mülkiyet yaptırımı, siber güvenlik ve dijital hizmet vergileri gibi meseleler oldu.
Facebook ve Google gibi teknoloji devleri son yıllarda tekelleşme, kullanıcıların mahremiyetleri ve verilerinin ihlali gibi nedenlerle hem kullanıcılar hem de düzenleyicilerin tepkilerini çekiyor ve mahkemeye veriliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce