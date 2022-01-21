Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davası istinaftan döndü

"Yine kazandık! Erdoğan, bir kez daha kaybetti! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine verilen tazminat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırdı! Genel Başkanımızın 25.12.2018 tarihli TBMM Grup toplantısında ifade etmiş olduğu; “Diktatör; zorba; kibir abidesi; müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden" eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ve görünür gerçeklik kapsamında bulunduğunu söylemiştik! Haklı çıktık!"