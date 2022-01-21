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Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davası istinaftan döndü
15:35 21.01.2022 (güncellendi: 15:38 21.01.2022)
© AA / Kayhan ÖzerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
© AA / Kayhan Özer
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı ve 15 bin TL tazminat kazandığı davaya ilişkin karar veren İstinaf Mahkemesi ’Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…’ sözlerini eleştiri kapsamında değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Aralık 2018 tariihli TBMM Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘diktatör’ diyerek tepki göstermesi nedeniyle ödeyeceği 15 bin TL tazminat istinafa taşındı.
‘Diktatör’ eleştiri sayıldı
İstinaf Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kullandığı, ‘Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…’ şeklindeki ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, CHP Genel Başkanı’na verilen 15 bin TL tazminat cezasını bozdu.
Söz konusu davaya ilişkin bilgi veren Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Celal Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Yine kazandık! Erdoğan, bir kez daha kaybetti! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine verilen tazminat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırdı! Genel Başkanımızın 25.12.2018 tarihli TBMM Grup toplantısında ifade etmiş olduğu; “Diktatör; zorba; kibir abidesi; müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden" eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ve görünür gerçeklik kapsamında bulunduğunu söylemiştik! Haklı çıktık!"
Diktatör; zorba; kibir abidesi; müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden"— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 21, 2022
eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ve görünür gerçeklik kapsamında bulunduğunu söylemiştik!
Haklı çıktık!
10 Mart 2018, 23:26