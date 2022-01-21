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https://tr.sputniknews.com/20220121/mahsur-kalan-kopek-icin-sosisli-drone-operasyonu-1052972807.html
Mahsur kalan köpek için 'sosisli drone' operasyonu
Mahsur kalan köpek için 'sosisli drone' operasyonu
İngiltere'de mahsur kalan köpek, kurtarma ekipleri tarafından 'sosis takılı bir drone' sayesinde kurtarıldı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:04+0300
2022-01-21T12:30+0300
dünya
ingiltere
operasyon
köpek
drone
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İngiltere'nin Hampshire eyaletine bağlı Havant kasabasında sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. 'Millie' isimli Jack Russell-tazı kırması köpek, yönünü kaybederek sahil bölgesinde gelgit tarafından kolayca yutulabileceği çamurluk bir alanda mahsur kaldı. The Guardian'ın haberine göre, mahsur kaldığı yerde korkan köpek, kendisini kurtarmak isteyen görevlilerin çağrılarına kulak asmayarak olduğu yerde kalmaya devam etti. Bunun üzerine, köpeği kurtarmak için kullanılmak üzere orada bulunan drone'lardan birine sosis bağlanmasına karar verildi.'Çılgın bir fikirdi'Denmead Drone Arama ve Kurtarma ekibinin başkanı Chris Taylor, operasyonla ilgili olarak "Çılgın bir fikirdi. Sahildeki yerel sakinlerden biri sosisleri bizim için pişirdi ve iple bağladık" ifadelerini kullandı. Başına gelen talihsizliklerden dolayı oldukça aç olan Millie ise, sosislere karşı koyamadı ve sonunda drone'u takip etmeye karar verdi ve kurtarıldı.
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ingiltere, operasyon, köpek, drone

Mahsur kalan köpek için 'sosisli drone' operasyonu

12:04 21.01.2022 (güncellendi: 12:30 21.01.2022)
© Denmead Drone Arama ve KurtarmaMahsur kalan köpek 'Millie'
Mahsur kalan köpek 'Millie' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Denmead Drone Arama ve Kurtarma
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İngiltere'de mahsur kalan köpek, kurtarma ekipleri tarafından 'sosis takılı bir drone' sayesinde kurtarıldı.
İngiltere'nin Hampshire eyaletine bağlı Havant kasabasında sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.
'Millie' isimli Jack Russell-tazı kırması köpek, yönünü kaybederek sahil bölgesinde gelgit tarafından kolayca yutulabileceği çamurluk bir alanda mahsur kaldı.
The Guardian'ın haberine göre, mahsur kaldığı yerde korkan köpek, kendisini kurtarmak isteyen görevlilerin çağrılarına kulak asmayarak olduğu yerde kalmaya devam etti.
Bunun üzerine, köpeği kurtarmak için kullanılmak üzere orada bulunan drone'lardan birine sosis bağlanmasına karar verildi.

'Çılgın bir fikirdi'

Denmead Drone Arama ve Kurtarma ekibinin başkanı Chris Taylor, operasyonla ilgili olarak "Çılgın bir fikirdi. Sahildeki yerel sakinlerden biri sosisleri bizim için pişirdi ve iple bağladık" ifadelerini kullandı.
Başına gelen talihsizliklerden dolayı oldukça aç olan Millie ise, sosislere karşı koyamadı ve sonunda drone'u takip etmeye karar verdi ve kurtarıldı.
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