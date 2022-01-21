https://tr.sputniknews.com/20220121/mahsur-kalan-kopek-icin-sosisli-drone-operasyonu-1052972807.html

Mahsur kalan köpek için 'sosisli drone' operasyonu

Mahsur kalan köpek için 'sosisli drone' operasyonu

İngiltere'de mahsur kalan köpek, kurtarma ekipleri tarafından 'sosis takılı bir drone' sayesinde kurtarıldı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T12:04+0300

2022-01-21T12:04+0300

2022-01-21T12:30+0300

dünya

ingiltere

operasyon

köpek

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052972782_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2cf4847fce3a0909f98a781db13babf2.jpg

İngiltere'nin Hampshire eyaletine bağlı Havant kasabasında sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. 'Millie' isimli Jack Russell-tazı kırması köpek, yönünü kaybederek sahil bölgesinde gelgit tarafından kolayca yutulabileceği çamurluk bir alanda mahsur kaldı. The Guardian'ın haberine göre, mahsur kaldığı yerde korkan köpek, kendisini kurtarmak isteyen görevlilerin çağrılarına kulak asmayarak olduğu yerde kalmaya devam etti. Bunun üzerine, köpeği kurtarmak için kullanılmak üzere orada bulunan drone'lardan birine sosis bağlanmasına karar verildi.'Çılgın bir fikirdi'Denmead Drone Arama ve Kurtarma ekibinin başkanı Chris Taylor, operasyonla ilgili olarak "Çılgın bir fikirdi. Sahildeki yerel sakinlerden biri sosisleri bizim için pişirdi ve iple bağladık" ifadelerini kullandı. Başına gelen talihsizliklerden dolayı oldukça aç olan Millie ise, sosislere karşı koyamadı ve sonunda drone'u takip etmeye karar verdi ve kurtarıldı.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, operasyon, köpek, drone