https://tr.sputniknews.com/20220121/prof-dr-ayse-ozcan-omicron-yogun-bakima-yansimadi-1052969805.html

Prof. Dr. Ayşe Özcan: Omicron yoğun bakıma yansımadı

Prof. Dr. Ayşe Özcan: Omicron yoğun bakıma yansımadı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, koronavirüs salgınında Omicron varyantı döneminde yoğun bakımlarda... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-21T11:02+0300

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koronavirüs

delta

hastane

virüs

salgın

pandemi

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

varyant

delta varyantı

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Prof. Dr. Ayşe Özcan, şu anda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Omicron varyantının önde gelen hastalık etkeni olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özcan, "Omicron varyantı çok kolay bulaşıyor, hızlı yayılıyor. Bunu hasta sayılarından da görüyoruz ama bizi yoğun bakım açısından sevindiren şey, bu hasta sayısındaki artışın aynı oranda yoğun bakım artışına yansımamış olması. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar hala var; ama daha az. Ağır, ileri basamak yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı da azaldı. Bu da bizim için sevindirici. Kovid-19 yoğun bakımlarında önceki 2 aya göre bakarsak yüzde 20-25 oranında bir azalmanın olduğunu söyleyebilirim fakat salgın hala ciddiyetini koruyor. Böyle net sayılar vermek çok doğru değil belki; ama hasta sayısındaki artışa göre yoğun bakım ayağında bir azalma olması bizleri sevindiriyor" diye konuştu.'Aşılama, azalışta etki̇li̇'Prof. Dr. Özcan, Kovid-19 yoğun bakımlarına yatışın azalmasında aşılamanın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:'Delta'ya göre bi̇raz daha i̇yi̇ geçi̇ri̇li̇yor'Prof. Dr. Özcan, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının son varyant olduğuna ve grip benzeri reaksiyon gösterdiğine dair yapılan açıklamalarla ilgili, "'Grip benzeri' ya da 'Hafif atlatılıyor' demek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bunu biraz daha görmemiz biraz daha tecrübe etmemiz gerekiyor. Genel olarak bakarsak çok ağır yoğun bakım hastalarımız olmadı ama yine bunları söylemek için erken olduğunu vurguluyorum. Delta varyantı çok ağır seyrediyordu. Kronik hastalığı olanlarda, savunması düşük olan hastalarda çok daha hızlı ölüme götüren süreçler görüyorduk. Delta varyantına göre hastalık biraz daha iyi geçiriliyor, diye söyleyebilirim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/arastirmalar-sputnik-vnin-omicron-varyantina-karsi-pfizerdan-daha-etkili-oldugunu-ortaya-koydu-1052893192.html

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