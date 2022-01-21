https://tr.sputniknews.com/20220121/simferepolde-bomba-ihbari-nedeniyle-okullar-tahliye-edildi-1052985996.html

Simferepol'de bomba ihbarı nedeniyle okullar tahliye edildi

Simferepol'de bomba ihbarı nedeniyle okullar tahliye edildi

Rusya’ya bağlı Kırım’ın başkenti Simferepol kentinde tüm okullarda bomba ihbarı nedeniyle dersler iptal edilip öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T15:46+0300

2022-01-21T15:46+0300

2022-01-21T15:52+0300

rusya

dünya

simferopol

okul

bomba ihbarı

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Simferepol Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kentte ilk önce birkaç eğitim kurumuna e-posta yoluyla ihbarlar yapıldı. Ardından bu okulların sayısı arttı.Daha sonra ise kent idaresine bağlı bir birime tüm okullarda bomba bulunduğuna dair bildirim yapıldı.Bununla ilgili olarak kentteki okullar tahliye edildi, derslerin iptal edilmesi kararı alındı.Rusya’nın Yekaterinburg kentinde daha önce 150’den fazla okul bomba ihbarları nedeniyle tahliye edilmişti.Rusya’da 2019 yılında da yoğun miktarda bomba ihbarı yapılmıştı. Bu ihbarlar mahkeme, alışveriş merkezleri, metro istasyonları, okullar, sağlık kuruluşları, havayolu ve trenyolu altyapılarıyla ilgiliydi, fakat ihbarların tamamı asılsız çıkmıştı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) posta yolu ile yaptıkları toplu ihbarlar için teröristlerin yurtdışından servisleri kullandığı bilgisini vermişti. O tarihten beri de durum zaman zaman tekrarlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20200324/rusyada-okul-saldirisi-onlendi-1041669281.html

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