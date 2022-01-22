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https://tr.sputniknews.com/20220122/emekli-ve-memura-ek-zam-resmi-gazetede-1053001720.html
Emekli ve memura ek zam Resmi Gazete'de
Emekli ve memura ek zam Resmi Gazete'de
Emekli ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T00:27+0300
2022-01-22T00:27+0300
2022-01-22T01:10+0300
memur
zam
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi Meclis'te kabul edilen kanunu onayladı.Böylece memur ve emeklilere verilen ilave zam ve Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.Maaşlara ilave zamMemur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.BES'te devlet katkısı artırıldıBireysel emeklilik sisteminde devletin katkısı yüzde 30'a çıktı.Kanunla birlikte doğal gazda ise kademeli fiyatlandırma dönemi başladı.Ayrıca ihracatçı firmaların vergi oranı da yüzde 20'den 19'a düşürüldü.
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memur, zam, recep tayyip erdoğan
Emekli ve memura ek zam Resmi Gazete'de 00:27 22.01.2022 (güncellendi: 01:10 22.01.2022)
Emekli ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi Meclis'te kabul edilen kanunu onayladı.
Böylece memur ve emeklilere verilen ilave zam ve Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.
Maaşlara ilave zam
Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.
BES'te devlet katkısı artırıldı
Bireysel emeklilik sisteminde devletin katkısı yüzde 30'a çıktı.
Kanunla birlikte doğal gazda ise kademeli fiyatlandırma dönemi başladı.
Ayrıca ihracatçı firmaların vergi oranı da yüzde 20'den 19'a düşürüldü.