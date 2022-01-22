https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbulda-baltayla-okula-gelen-veli-tekrar-gozaltina-alindi-1053005405.html

İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı

İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı

İstanbul'da baltayla okula gelen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan veli, tekrar gözaltına alındı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T09:04+0300

2022-01-22T09:04+0300

2022-01-22T09:04+0300

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

okul

veli

balta

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Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan E.Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Ne olmuştu?Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti."Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

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istanbul, gaziosmanpaşa, okul, veli, balta