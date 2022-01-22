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SON DAKİKA | Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1053019888.html
Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi
AFAD Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Deprem İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T22:35+0300
2022-01-22T22:52+0300
istanbul
son dakika
deprem
afad
balıkesir
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Twitter üzerinden depremle ilgili "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" bilgisini paylaştı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüküğünü 4,8 olarak açıkladı.EMSC ise depremin büyüklüğünü 4,9, merkez üssünü ise Bursa'nın 72 km güneyi olarak verdi.
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istanbul, son dakika, deprem, afad, balıkesir

Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi

22:35 22.01.2022 (güncellendi: 22:52 22.01.2022)
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AFAD Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Deprem İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Twitter üzerinden depremle ilgili "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" bilgisini paylaştı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüküğünü 4,8 olarak açıkladı.
EMSC ise depremin büyüklüğünü 4,9, merkez üssünü ise Bursa'nın 72 km güneyi olarak verdi.
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