https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1053019888.html

Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi

AFAD Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Deprem İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T22:35+0300

2022-01-22T22:35+0300

2022-01-22T22:52+0300

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Twitter üzerinden depremle ilgili "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" bilgisini paylaştı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüküğünü 4,8 olarak açıkladı.EMSC ise depremin büyüklüğünü 4,9, merkez üssünü ise Bursa'nın 72 km güneyi olarak verdi.

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istanbul, son dakika, deprem, afad, balıkesir