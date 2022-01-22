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MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
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pkk, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

16:58 22.01.2022 (güncellendi: 16:59 22.01.2022)
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Süper Ay - F-16 savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Twitter/MSB
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.
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