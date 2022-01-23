AKUT: Karlı ve buzlu yolda penguen yürüyüşü tekniğini uygulayın

Özellikle evlerden çatılardan kar düşmesi, saçaklardan buzların düşmesi bizler için ciddi tehlike oluşturuyor. Havalar kar yağdıktan sonra biraz ısınmaya başlayınca saçaklardaki buzlar erimeye başlayıp daha ciddi bir risk oluşturuyor. Bundan daha tehlikeli olan rutinlerimiz de var. Sabah kalktığımızda merdivenlerden inerken buzlanmalardan dolayı kaymalar, düşmeler konusunda tedbirler almamız gerekiyor. Buzlu ve karlı zeminlerde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunların başında ellerimiz ceplerimizde olmaması gerekiyor. Ellerimizin açık olması lazım. Büyük adımlar yerine küçük adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle giyeceğimiz ayakkabıların geniş tabanlı, kaymaya karşı dayanıklı ayakkabılar olursa daha az kazayla işleri atlatacağız. Dar sokaklarda yürürken buralar güneş ışığı almadığı için daha çok buzlanma olacaktır, buralarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle evlerden çatılardan kar düşmesi, saçaklardan buzların düşmesi bizler için ciddi tehlike oluşturuyor. Havalar kar yağdıktan sonra biraz ısınmaya başlayınca saçaklardaki buzlar erimeye başlayıp daha ciddi bir risk oluşturuyor. Bundan daha tehlikeli olan rutinlerimiz de var. Sabah kalktığımızda merdivenlerden inerken buzlanmalardan dolayı kaymalar, düşmeler konusunda tedbirler almamız gerekiyor. Buzlu ve karlı zeminlerde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunların başında ellerimiz ceplerimizde olmaması gerekiyor. Ellerimizin açık olması lazım. Büyük adımlar yerine küçük adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle giyeceğimiz ayakkabıların geniş tabanlı, kaymaya karşı dayanıklı ayakkabılar olursa daha az kazayla işleri atlatacağız. Dar sokaklarda yürürken buralar güneş ışığı almadığı için daha çok buzlanma olacaktır, buralarda da dikkat etmemiz gerekiyor.

Mümkün olduğu kadar evlerimizin ve iş yerlerimizin önünü temizlememiz lazım. Bu sadece bizim değil, oradan geçen vatandaşların da bu tehlikeden uzaklaşmasını sağlamak, kışı daha güvenli geçirmemize sebep olacaktır. Özellikle kışın daha güvenli yürüyüş tekniği vardır, penguen yürüyüşü. Ayakların önü biraz açık, vücut biraz öne doğru ve kısa küçük adımlarla yürüme tekniği. Bu teknik bizim daha güvenli yürümemizi sağlayacaktır. Mümkün olduğu kadar evlerimizin ve iş yerlerimizin önünü temizlememiz lazım. Bu sadece bizim değil, oradan geçen vatandaşların da bu tehlikeden uzaklaşmasını sağlamak, kışı daha güvenli geçirmemize sebep olacaktır. Özellikle kışın daha güvenli yürüyüş tekniği vardır, penguen yürüyüşü. Ayakların önü biraz açık, vücut biraz öne doğru ve kısa küçük adımlarla yürüme tekniği. Bu teknik bizim daha güvenli yürümemizi sağlayacaktır.