https://tr.sputniknews.com/20220123/israil-ve-bae-yuksek-teknoloji-alaninda-ortak-yatirim-fonu-kurdu-1053043074.html
İsrail ve BAE, yüksek teknoloji alanında ortak yatırım fonu kurdu
İsrail ve BAE, yüksek teknoloji alanında ortak yatırım fonu kurdu
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüksek teknoloji sektöründe araştırma geliştirme, mevcut teknolojilerinin ilerletilmesi ve bu alanda iki ülke... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T21:59+0300
2022-01-23T21:59+0300
2022-01-23T21:59+0300
dünya
israil
savunma
birleşik arap emirlikleri (bae)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bb4ab4e7f6e28ac9598ed8018f6c40d.jpg
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Bilim ve Teknoloji Bakanı Orit Farkash Hacohen'in sunduğu yatırım fonu teklifinin hükümet tarafından onaylandığını belirtildi.Açıklamada, iki uluslu endüstriyel Ar-Ge fonunun, iki ülke şirketleri arasındaki ortak faaliyetlere yönelik talepleri teşvik edeceği vurgulandı.Fon kapsamında İsrail ve BAE'nin, 10 yıl süreliğine yıllık 5'er milyon dolar bütçe ayıracağı, böylelikle toplamda 100 milyon dolarlık bütçeye ulaşılacağı bildirildi.Söz konusu fonu kurma girişiminin, İsrail Başbakanı Haftali Bennett'in Kasım 2021'de Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bennett ve BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid arasında ele alındığı kaydedildi.İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, fonun onaylanmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail ve BAE, yaşam kalitesini artıracak ileri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortak tutkuyu paylaşıyor." ifadelerini kullandı.
israil
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa5d95e87dd0e3ace2eb3f3742b96c81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, savunma, birleşik arap emirlikleri (bae)
İsrail ve BAE, yüksek teknoloji alanında ortak yatırım fonu kurdu
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüksek teknoloji sektöründe araştırma geliştirme, mevcut teknolojilerinin ilerletilmesi ve bu alanda iki ülke şirketlerine teşvik sağlayacak ortak yatırım fonu kurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Bilim ve Teknoloji Bakanı Orit Farkash Hacohen'in sunduğu yatırım fonu teklifinin hükümet tarafından onaylandığını belirtildi.
Açıklamada, iki uluslu endüstriyel Ar-Ge fonunun, iki ülke şirketleri arasındaki ortak faaliyetlere yönelik talepleri teşvik edeceği vurgulandı.
Fon kapsamında İsrail ve BAE'nin, 10 yıl süreliğine yıllık 5'er milyon dolar bütçe ayıracağı, böylelikle toplamda 100 milyon dolarlık bütçeye ulaşılacağı bildirildi.
Söz konusu fonu kurma girişiminin, İsrail Başbakanı Haftali Bennett'in Kasım 2021'de Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bennett ve BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid arasında ele alındığı kaydedildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, fonun onaylanmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail ve BAE, yaşam kalitesini artıracak ileri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortak tutkuyu paylaşıyor." ifadelerini kullandı.