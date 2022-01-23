Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220123/israil-ve-bae-yuksek-teknoloji-alaninda-ortak-yatirim-fonu-kurdu-1053043074.html
İsrail ve BAE, yüksek teknoloji alanında ortak yatırım fonu kurdu
İsrail ve BAE, yüksek teknoloji alanında ortak yatırım fonu kurdu
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüksek teknoloji sektöründe araştırma geliştirme, mevcut teknolojilerinin ilerletilmesi ve bu alanda iki ülke... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T21:59+0300
2022-01-23T21:59+0300
dünya
israil
savunma
birleşik arap emirlikleri (bae)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bb4ab4e7f6e28ac9598ed8018f6c40d.jpg
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Bilim ve Teknoloji Bakanı Orit Farkash Hacohen'in sunduğu yatırım fonu teklifinin hükümet tarafından onaylandığını belirtildi.Açıklamada, iki uluslu endüstriyel Ar-Ge fonunun, iki ülke şirketleri arasındaki ortak faaliyetlere yönelik talepleri teşvik edeceği vurgulandı.Fon kapsamında İsrail ve BAE'nin, 10 yıl süreliğine yıllık 5'er milyon dolar bütçe ayıracağı, böylelikle toplamda 100 milyon dolarlık bütçeye ulaşılacağı bildirildi.Söz konusu fonu kurma girişiminin, İsrail Başbakanı Haftali Bennett'in Kasım 2021'de Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bennett ve BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid arasında ele alındığı kaydedildi.İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, fonun onaylanmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail ve BAE, yaşam kalitesini artıracak ileri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortak tutkuyu paylaşıyor." ifadelerini kullandı.
israil
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa5d95e87dd0e3ace2eb3f3742b96c81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, savunma, birleşik arap emirlikleri (bae)

İsrail ve BAE, yüksek teknoloji alanında ortak yatırım fonu kurdu

21:59 23.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZİsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları
İsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
Abone ol
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüksek teknoloji sektöründe araştırma geliştirme, mevcut teknolojilerinin ilerletilmesi ve bu alanda iki ülke şirketlerine teşvik sağlayacak ortak yatırım fonu kurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Bilim ve Teknoloji Bakanı Orit Farkash Hacohen'in sunduğu yatırım fonu teklifinin hükümet tarafından onaylandığını belirtildi.
Açıklamada, iki uluslu endüstriyel Ar-Ge fonunun, iki ülke şirketleri arasındaki ortak faaliyetlere yönelik talepleri teşvik edeceği vurgulandı.
Fon kapsamında İsrail ve BAE'nin, 10 yıl süreliğine yıllık 5'er milyon dolar bütçe ayıracağı, böylelikle toplamda 100 milyon dolarlık bütçeye ulaşılacağı bildirildi.
Söz konusu fonu kurma girişiminin, İsrail Başbakanı Haftali Bennett'in Kasım 2021'de Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bennett ve BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid arasında ele alındığı kaydedildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, fonun onaylanmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail ve BAE, yaşam kalitesini artıracak ileri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortak tutkuyu paylaşıyor." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce