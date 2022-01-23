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https://tr.sputniknews.com/20220123/okyanusu-kanosuyla-gecmek-isteyen-75-yasindaki-fransiz-savin-olu-bulundu-1053034105.html
Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Fransız Savin ölü bulundu
Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Fransız Savin ölü bulundu
75 yaşındaki Fransız Savin, Atlantik Okyanusu'nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocakta yola çıktı. Ancak ekibi, Savin'in Kuzey Atlantik... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T15:00+0300
2022-01-23T15:03+0300
fransa
okyanus
jean-jacques savin
kano
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Fransız Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz'den yola çıktı ve 75. doğum gününü seyir halindeyken kutladı. Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçünün ekibi ise dün akşam yaptıkları açıklamada "Arkadaşımız Jean-Jacques’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" duyurusu yaptı. Savin'in perşembeyi cumaya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdi. Ardından Portekiz Sahil Güvenliği, Savin’in kanosunu cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu'nda takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak buldu, Savin'in cansız bedeni de ters dönmüş kanonun içindeydi. 2019 yılında da benzer bir seyahat gerçekleştiren Savin, seyahatinden detayları paylaştığı sosyal medya adresindeki en son mesajında, 19 Ocak Çarşamba günü Azores yakınlarında olduğunu, hayatının tehlikede olmadığını ve şiddetli rüzgar altında ilerlediğini yazmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190428/72-yasindaki-gezgin-kendi-tasarladigi-fici-ile-atlas-okyanusunu-gecmeyi-basardi-1038890495.html
https://tr.sputniknews.com/20181227/ispanya-kanarya-ada-karayip-varil-kapsul-atlas-okyanus-1036839364.html
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fransa, okyanus, jean-jacques savin, kano

Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Fransız Savin ölü bulundu

15:00 23.01.2022 (güncellendi: 15:03 23.01.2022)
© DHAJean-Jacques Savin
Jean-Jacques Savin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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75 yaşındaki Fransız Savin, Atlantik Okyanusu'nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocakta yola çıktı. Ancak ekibi, Savin'in Kuzey Atlantik Okyanusu'nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.
Fransız Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz'den yola çıktı ve 75. doğum gününü seyir halindeyken kutladı.
Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçünün ekibi ise dün akşam yaptıkları açıklamada "Arkadaşımız Jean-Jacques’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" duyurusu yaptı.
Jean-Jacques Savin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2019
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72 yaşındaki gezgin, kendi tasarladığı fıçı ile Atlas Okyanusu’nu geçmeyi başardı
28 Nisan 2019, 19:56
Savin'in perşembeyi cumaya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdi. Ardından Portekiz Sahil Güvenliği, Savin’in kanosunu cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu'nda takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak buldu, Savin'in cansız bedeni de ters dönmüş kanonun içindeydi.
2019 yılında da benzer bir seyahat gerçekleştiren Savin, seyahatinden detayları paylaştığı sosyal medya adresindeki en son mesajında, 19 Ocak Çarşamba günü Azores yakınlarında olduğunu, hayatının tehlikede olmadığını ve şiddetli rüzgar altında ilerlediğini yazmıştı.
Jean-Jacques Savin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2018
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Varil şeklinde kapsülle Atlas Okyanusu'nu geçmeyi deneyecek
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