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Onkodermatoloji uzmanı Vertiyeva: Koronavirüs cilt hastalıklarının şiddetlenmesine yol açabilir
Onkodermatoloji uzmanı Vertiyeva: Koronavirüs cilt hastalıklarının şiddetlenmesine yol açabilir
Onkodermatoloji uzmanı Dr. Vertiyeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun insanlarda cilt hastalıklarının şiddetlenmesine yol açabileceğini... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T03:05+0300
2022-01-23T03:06+0300
koronavirüs
dermatoloji
cilt
kovid-19
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Doktor Yekaterina Vertiyeva, Moskva 24 televizyonuna demecinde Kovid-19 enfeksiyonunun cilt hastalıklarına olası olumsuz etkileri konusunda bilgi verdi. Vertiyeva, koronavirüsün insanlarda cilt hastalıklarının şiddetlenmesine yol açabileceğini ifade etti.Koronavirüsün Omicron ya da Delta gibi çeşitli varyantlarında aynı dermatolojik belirtilerin görüldüğüne dikkat çeken Vertiyeva, “Koronavirüs vakalarında en sık görülen şey, sözüm ona ‘toksik eritemdir’. Bu durumda ciltte yaygın mavimsi lekeler ortaya çıkıyor. Ağız boşluğunun mukoza zarları zarar görebilir, yani ağızda kabarcıklar oluşabilir, fakat bu nadir bir durumdur. Genelde ciltte mavimsi lekeler oluyor” diye konuştu.Yaygınlık bakımından koronavirüsün en sık görülen ikinci dermatolojik belirtisinin ürtiker olduğunu dile getiren Vertiyeva, farklı hastalıkların şiddetlendiğine ya da oluştuğuna dikkat çekti.Rus uzman, “Koronavirüs başlı başına cilt hastalıklarının şiddetlenmesine neden olabilir. Sedef hastalığının şiddetlendiği ya da yeni başladığı görülebiliyor, koronavirüse yakalanan birçok hastada vitiligo (ciltte pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir hastalık) görülüyor, atopik dermatit (egzama) şiddetlenmesi görülebiliyor” ifadelerini kullandı.Vertiyeva ayrıca nadir durumlarda Kovid-19 hastalarının cilt damarlarında hasar (vaskülit) oluşabileceğini de sözlerine ekledi.
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dermatoloji, cilt, kovid-19

Onkodermatoloji uzmanı Vertiyeva: Koronavirüs cilt hastalıklarının şiddetlenmesine yol açabilir

03:05 23.01.2022 (güncellendi: 03:06 23.01.2022)
© DHATurkovac
Turkovac - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Onkodermatoloji uzmanı Dr. Vertiyeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun insanlarda cilt hastalıklarının şiddetlenmesine yol açabileceğini belirtti.
Doktor Yekaterina Vertiyeva, Moskva 24 televizyonuna demecinde Kovid-19 enfeksiyonunun cilt hastalıklarına olası olumsuz etkileri konusunda bilgi verdi. Vertiyeva, koronavirüsün insanlarda cilt hastalıklarının şiddetlenmesine yol açabileceğini ifade etti.
Koronavirüsün Omicron ya da Delta gibi çeşitli varyantlarında aynı dermatolojik belirtilerin görüldüğüne dikkat çeken Vertiyeva, “Koronavirüs vakalarında en sık görülen şey, sözüm ona ‘toksik eritemdir’. Bu durumda ciltte yaygın mavimsi lekeler ortaya çıkıyor. Ağız boşluğunun mukoza zarları zarar görebilir, yani ağızda kabarcıklar oluşabilir, fakat bu nadir bir durumdur. Genelde ciltte mavimsi lekeler oluyor” diye konuştu.
Yaygınlık bakımından koronavirüsün en sık görülen ikinci dermatolojik belirtisinin ürtiker olduğunu dile getiren Vertiyeva, farklı hastalıkların şiddetlendiğine ya da oluştuğuna dikkat çekti.
Rus uzman, “Koronavirüs başlı başına cilt hastalıklarının şiddetlenmesine neden olabilir. Sedef hastalığının şiddetlendiği ya da yeni başladığı görülebiliyor, koronavirüse yakalanan birçok hastada vitiligo (ciltte pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir hastalık) görülüyor, atopik dermatit (egzama) şiddetlenmesi görülebiliyor” ifadelerini kullandı.
Vertiyeva ayrıca nadir durumlarda Kovid-19 hastalarının cilt damarlarında hasar (vaskülit) oluşabileceğini de sözlerine ekledi.
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