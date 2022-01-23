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https://tr.sputniknews.com/20220123/rtuk-uyeleri-tasci-ve-konuralp-ust-kurul-sedef-kabas-gundemiyle-olaganustu-toplantiya-cagrildi-1053038917.html
RTÜK üyeleri Taşçı ve Konuralp: Üst kurul, Sedef Kabaş gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldı
RTÜK üyeleri Taşçı ve Konuralp: Üst kurul, Sedef Kabaş gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı ve Onur Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kurulu yarın olağanüstü toplantıya çağırdığını... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T18:07+0300
2022-01-23T18:07+0300
türkiye
rtük
sedef kabaş
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
ilhan taşçı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı ve Onur Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kurulu yarın olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu. Taşçı ve Konuralp, acil toplantı kararı alınma nedeninin "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sözleri olduğunu ifade ederken, olağanüstü toplanma kararında hükümetten gelen bir talimat olduğu belirtildi.Üst kurul üyelerinin olağanüstü toplantı kararyla ilgili Twitter paylaşımları şöyle:
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rtük, sedef kabaş, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, ilhan taşçı, okan konuralp

RTÜK üyeleri Taşçı ve Konuralp: Üst kurul, Sedef Kabaş gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldı

18:07 23.01.2022
© DHARadyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı ve Onur Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kurulu yarın olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı ve Onur Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kurulu yarın olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu. Taşçı ve Konuralp, acil toplantı kararı alınma nedeninin "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sözleri olduğunu ifade ederken, olağanüstü toplanma kararında hükümetten gelen bir talimat olduğu belirtildi.
Üst kurul üyelerinin olağanüstü toplantı kararyla ilgili Twitter paylaşımları şöyle:

"RTÜK Başkanı, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen yarın saat 12’de Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı! Amaç Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1'e haddini bildirmek. Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı? Amaç belli Saraydan gelen talimatı bir an önce yerine getirmek.

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “toplumda infial yaratan yayınlar” vurgusuyla Üst Kurul’u yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. Gündeminde Sedef Kabaş’ın değerlendirmeleri de olan toplantı şüphesiz, saray tarafından talimatlandırılmış bir toplantıdır ve bir panik halinin tezahürüdür!"

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