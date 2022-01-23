https://tr.sputniknews.com/20220123/rtuk-uyeleri-tasci-ve-konuralp-ust-kurul-sedef-kabas-gundemiyle-olaganustu-toplantiya-cagrildi-1053038917.html

RTÜK üyeleri Taşçı ve Konuralp: Üst kurul, Sedef Kabaş gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldı

RTÜK üyeleri Taşçı ve Konuralp: Üst kurul, Sedef Kabaş gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı ve Onur Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kurulu yarın olağanüstü toplantıya çağırdığını... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T18:07+0300

2022-01-23T18:07+0300

2022-01-23T18:07+0300

türkiye

rtük

sedef kabaş

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

ilhan taşçı

okan konuralp

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı ve Onur Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kurulu yarın olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu. Taşçı ve Konuralp, acil toplantı kararı alınma nedeninin "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sözleri olduğunu ifade ederken, olağanüstü toplanma kararında hükümetten gelen bir talimat olduğu belirtildi.Üst kurul üyelerinin olağanüstü toplantı kararyla ilgili Twitter paylaşımları şöyle:

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rtük, sedef kabaş, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, ilhan taşçı, okan konuralp