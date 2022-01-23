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THY duyurdu: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 sefer iptal edildi
THY duyurdu: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 sefer iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 67 seferin... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T23:43+0300
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thy
iptal
istanbul havalimanı
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 36 seferin iptal edildiği bilgisini paylaştı.Üstün, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi.Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi 'https://bit.ly/TK-UcusDurumu' bağlantısından öğrenilebiliyor.Demirören Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hava ulaşımını olumsuz etkilerken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.Akşam saatlerinden etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 200 personelle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
istanbul havalimanı
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
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THY duyurdu: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 sefer iptal edildi

23:43 23.01.2022 (güncellendi: 00:01 24.01.2022)
© AFP 2021THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 67 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 36 seferin iptal edildiği bilgisini paylaştı.
Üstün, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi.

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi 'https://bit.ly/TK-UcusDurumu' bağlantısından öğrenilebiliyor.
Demirören Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hava ulaşımını olumsuz etkilerken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Akşam saatlerinden etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.
Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 200 personelle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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