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Türkiye beyaza büründü
Türkiye beyaza büründü
Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 49 kente sarı ve turuncu... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T09:31+0300
2022-01-23T09:31+0300
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kuğulu park, фото, ankara, istanbul, kar, türkiye
Türkiye beyaza büründü 09:31 23.01.2022 (güncellendi: 09:34 23.01.2022)
Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 49 kente sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti. İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü.
© AA Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde gün boyu sürdü.
Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde gün boyu sürdü.
© DHA İstanbul'a beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Beyaza bürünen kentte trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
İstanbul'a beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Beyaza bürünen kentte trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
© AA Kuğulu Park'ta bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturduğu görüldü.
Kuğulu Park'ta bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturduğu görüldü.
© AA Avrupa Yakası’nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam etti.
Avrupa Yakası’nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam etti.
© AA Kar yağışı, Galata'da da beyaz örtü oluşturdu.
Kar yağışı, Galata'da da beyaz örtü oluşturdu.