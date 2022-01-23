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Türkiye beyaza büründü
Türkiye beyaza büründü
Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 49 kente sarı ve turuncu... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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kuğulu park, фото, ankara, istanbul, kar, türkiye

Türkiye beyaza büründü

09:31 23.01.2022 (güncellendi: 09:34 23.01.2022)
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Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 49 kente sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti. İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü.
© AABaşkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde gün boyu sürdü.
Türkiye beyaza büründü: Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde gün boyu sürdü.
© DHAİstanbul'a beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Beyaza bürünen kentte trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Türkiye beyaza büründü: Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
İstanbul'a beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Beyaza bürünen kentte trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
© AAKuğulu Park'ta bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturduğu görüldü.
Türkiye beyaza büründü: Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kuğulu Park'ta bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturduğu görüldü.
© AAAvrupa Yakası’nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam etti.
Türkiye beyaza büründü: Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Avrupa Yakası’nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam etti.
© AAKar yağışı, Galata'da da beyaz örtü oluşturdu.
Türkiye beyaza büründü: Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kar yağışı, Galata'da da beyaz örtü oluşturdu.
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