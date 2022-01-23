Türkiye beyaza büründü

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Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 49 kente sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti. İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü.