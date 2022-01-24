https://tr.sputniknews.com/20220124/arastirma-aktivizmle-internet-hizi-ters-orantili-1053054321.html

Araştırma: Aktivizmle internet hızı ters orantılı

Araştırma: Aktivizmle internet hızı ters orantılı

Yeni bir araştırma, insanların siyasi aktivizminin internet bağlantı hızıyla ters orantılı olduğunu ortaya çıkardı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T09:47+0300

2022-01-24T09:47+0300

2022-01-24T09:51+0300

dünya

ingiltere

internet

araştırma

aktivizm

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Cardiff Üniversitesi ve Roma Sapienza Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir kişinin internet hızı ne kadar yüksekse, gönüllülük, siyaset veya diğer sivil katılım biçimleri aracılığıyla topluluklara katılma olasılıklarının o kadar düşük olduğu sonucuna vardı.Journal of Public Economics'te yayınlanan çalışmanın yazarlarından Fabio Sabatini, araştırmayla ilgili olarak “Sivil katılımın, gönüllü kuruluşların faaliyetlerine katılım biçiminin ve siyasi katılımın, internet bağlantısına yakınlık ile birlikte azaldığını gözlemledik” dedi.Örneğin, siyasi partilere katılım, kişinin daha hızlı bir internet erişimine ulaştığı her 1.8 kilometrede bir yüzde 19 oranında düştü. Daha hızlı internetten yararlanan insanlar arasında sosyal bakımda gönüllülük ise yüzde 10 oranında düştü.Araştırmacılar, çalışmada iletişim düzenleyicisi Ofcom'un değişim merkezleri ve çeşitli internet hızları hakkındaki bilgilerini kullandılar ve verilen yanıtlarla bu verilere çapraz referans verdiler.Ankete göre ayrıca, sendikalara katılım yalnızca yüzde 3.6 düşerken, sosyal veya çevresel hizmetler sunan kuruluşlarda gönüllülük yüzde 7.8 azaldı.Sabatini ayrıca, çalışmasında Britanya'nın halk katılımı eksikliğinin siyaset alanında popülizmin yükselişiyle doğrudan bağlantılı olabileceğini teorize etti:“Popülizmin yükselişi, kamu işlerine olan ilgideki düşüşle bağlantılı ve siyasi ve sosyal olarak daha az aktif olduğu için insanların siyasi olayları ve kamu işlerinin yönetiminin karmaşıklığını anlama konusunda daha az yetenekli olabileceğini düşündük. Araştırmanın bulduğu şey, kişinin internet erişim hızından önemli ölçüde etkilenmediği tek şeyin aile ve arkadaşlarıyla kişisel etkileşimidir, bu ilişkiler teknolojik değişimlere dayanıklı görünüyor."

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ingiltere, internet, araştırma, aktivizm