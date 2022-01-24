Bitlis'te mandalar kaplıca suyuyla temizleniyor

© AA Mardin'den gelen fotoğrafçı Mustafa Kılıç ise bölgede fotoğraf tutkunlarını cezbedecek güzelliklerin olduğunu ifade etti. Eşsiz bir bölgede başka yerde benzeri olmayan bir olayı görüntülediklerini aktaran Kılıç, "Hayvanların suya girmesi, çocukların ve gençlerin atların üzerinden suya atlayarak eğlendiği bir yerdeyiz. Burada çektiğimiz fotoğraflarla hem arşivimizi zenginleştiriyoruz hem de değişik fotoğraf kareleri yakalıyoruz. Türkiye ve yurt dışındaki bütün fotoğrafçıları buraya davet ediyorum. At ve mandaların girdiği kaplıcada eşsiz görsel şölen oluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar, buranın güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtıyor" ifadelerini kullandı.