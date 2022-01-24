https://tr.sputniknews.com/20220124/chpli-agbaba-bu-gidisle-cift-haneli-degil-3-haneli-enflasyonlar-gorecegiz-1053071736.html

CHP’li Ağbaba: Savaşa gerek yok, gazı kessinler, 3 günde teslim oluruz

CHP’li Ağbaba: Savaşa gerek yok, gazı kessinler, 3 günde teslim oluruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, enflasyon rakamlarını eleştirdi ve "Savaşa gerek yok, gazı kessinler, 3 günde teslim oluruz. İhracata dayalı büyüme diyen... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T16:15+0300

2022-01-24T16:15+0300

2022-01-24T16:17+0300

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu."TÜİK çok makyajlamazsa yüzde 50’yi aşan enflasyon göreceğiz" ifadelerini kullanan Ağbaba, sözlerini şu şekilde sürdürdü:'AKP tipi medya özgürlüğü trol-savcı-RTÜK iş birliğiyle işliyor'Ağbaba 'her gün yeni bir bahane ile insanların linç edildiğini' belirtti ve şunları söyledi:'Gazı kessinler, 3 günde teslim oluruz''Türkiye'nin elektrik üretememesini' eleştiren CHP'li Ağbaba, “Dünya bizi kıskanıyor, Almanya hasetinden çatlıyor, galaksi liderimiz var ama beğenmedikleri ülke 10 gün gaz vermeyince ülkede üretim tümden duruyor. Savaşa gerek yok, gazı kessinler, 3 günde teslim oluruz. İhracata dayalı büyüme diyen siz değil misiniz? Sanayi üretim yapmadan nasıl büyüyecek bu ülke? Yıl olmuş 2022, elektrik üretemiyoruz, bunlar elektrik araba satışları arttı diye haber yapıyorlar. Tuz Gölü’nde depolama tesisler ne iş yapıyor? Bilmiyoruz. Bu öngörüsüzlüğün sonucunda, ne yazık ki, toplu işten çıkarmalar yaşanabilir. Konutlarda kesilmesin diye, sanayide elektriği kesiyorlar. Siz bostan korkuluğu musunuz? Üç gün boyunca üretim duracak" dedi.'Bu faturalarla esnafın ayakta kalması mümkün değil'Elektrik faturalarındaki fahiş artışa da dikkat çeken Ağbaba, esnafın durumuna dikkat çekti:'Acil tedbir alınmazsa Türkiye ekonomisi çökecek'Küçük ve orta boy işletmelerin girdi maliyetlerine yenildiğini vurgulayan Ağbaba, “Sanayici kesinti nedeniyle üretim yapamıyor. Esnaf fatura ve primlerden iş yapamıyor. Çiftçi de maliyetler nedeniyle ekip biçemiyor. Hükûmeti bu üçünü aynı anda başardığı için tebrik etmek lazım. AKP Genel Başkanı Erdoğan "Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar" demişti. Dediklerinin tersi oldu, Sadece “döviz kurunda köpüğü aldık” dedikleri Aralık ayında 4 bin 57 şirket kapandı. Küçük ve orta boy işletmeler; önce girdi maliyetlerine yenildi, şimdi de elektriğe ve doğalgaza gelen zamlarla bir yenilgi daha aldı. 2021 yılının genelinde; tasfiye edilen, re’sen kapatılan ve kapanan şirket sayısı 82 bin 235 oldu. Erdoğan 2022 yılı en parlak yılımız olacak diyor ama hayatın gerçekleri bizlere başka şeyler söylüyor. Merkez Bankasının yüzde 14 faizine bakmayın, Hazine yüzde 26’yla borçlanıyor. Aradaki fark davulla zurnayla eğlenen benim Malatyalı hemşerilerimin cebinden çıkıyor. Bu insanlar davul zurna çalmaya devam etsin, başına da Öznur Çalık geçsin. Yoksullaşma devam edecek, tedbir alınmazsa ekonomimiz çöküşle karşı karşıya kalacak" dedi.'Gri pasaport soruşturması ne oldu?'Ağbaba, Türkiye'de başta Malatya Yeşilyurt ve Ordu Korgan belediyeleri olmak üzere çok sayıda belediyenin hizmet pasaportlarıyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:'Yeni Malatyaspor’u sahipsiz görüyorlar''Başkan Gürkan, Erdoğan’a kılıç vereceğine kar temizliğini kontrol etsin'Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a da seslendi Ağbaba ve "Bu arada Malatya’da kar yağarken, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Erdoğan’a Damascus kılıcı hediye etti. Başkan keşke biraz da sokak aralarındaki karları temizleseydi. Malatya’da güneş doğarsa kar eriyor. Dua edelim ki Allah’a güneş doğsun kar erisin. Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü, Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki çatılar çöktü, değişik yerlerde tavuk çiftliklerinin, Arapgir ve Yazıhan’da ağılların çatıları çöktü, kardan olumsuz etkilenen esnaflarımıza ve hayvan üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hafta da kar yağacak, umarım tedbir alırlar" dedi.'Malatya’da üniversiteler kişiye özel ilanlarla gündeme geliyor'

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ak parti, chp, tüik, veli ağbaba, zam, ekonomi, muhalefet