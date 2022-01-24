Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/esenyurtta-karda-kayan-tuzlama-araci-yolda-kalan-otomobillere-carpti-1053078467.html
Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı
Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı
İstanbul Esenyurt'ta tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, yolda kalan araçlara çarptı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T19:05+0300
2022-01-24T19:09+0300
türkiye
kar yağışı
esenyurt
tuzlama
kar küreme
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053078521_83:0:1082:562_1920x0_80_0_0_373ccc0c87cc04754b4a41ca11821740.jpg
Atatürk Mahallesi'nde tuzlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait karla mücadele aracı, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi.
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053078521_208:0:957:562_1920x0_80_0_0_6c10a9bb3a6e61605451c47360451f6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar yağışı, esenyurt, tuzlama, kar küreme, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı

19:05 24.01.2022 (güncellendi: 19:09 24.01.2022)
© İHAKarda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı
Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, yolda kalan araçlara çarptı.
Atatürk Mahallesi'nde tuzlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait karla mücadele aracı, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce