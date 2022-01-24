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https://tr.sputniknews.com/20220124/esenyurtta-karda-kayan-tuzlama-araci-yolda-kalan-otomobillere-carpti-1053078467.html
Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı
Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı
İstanbul Esenyurt'ta tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, yolda kalan araçlara çarptı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T19:05+0300
2022-01-24T19:05+0300
2022-01-24T19:09+0300
türkiye
kar yağışı
esenyurt
tuzlama
kar küreme
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Atatürk Mahallesi'nde tuzlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait karla mücadele aracı, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi.
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kar yağışı, esenyurt, tuzlama, kar küreme, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı 19:05 24.01.2022 (güncellendi: 19:09 24.01.2022)
İstanbul Esenyurt'ta tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, yolda kalan araçlara çarptı.
Atatürk Mahallesi'nde tuzlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait karla mücadele aracı, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi.