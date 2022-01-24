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https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbuldaki-tum-otogarlarda-arac-cikislari-0800e-kadar-durduruldu-1053075962.html
İstanbul’daki tüm otogarlarda araç çıkışları 08.00’e kadar durduruldu
İstanbul’daki tüm otogarlarda araç çıkışları 08.00’e kadar durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:39+0300
2022-01-24T18:25+0300
istanbul
ali yerlikaya
otogar
türkiye
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenler, Harem ve bütün cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00’e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven" ifadelerini kullandı.'Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini bildirin'Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.
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istanbul, ali yerlikaya, otogar

İstanbul’daki tüm otogarlarda araç çıkışları 08.00’e kadar durduruldu

17:39 24.01.2022 (güncellendi: 18:25 24.01.2022)
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALARİstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'dan kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenler, Harem ve bütün cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00’e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven" ifadelerini kullandı.

'Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini bildirin'

Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kıymetli İstanbullular. Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım. Önce sağlık, önce güven."
İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.
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