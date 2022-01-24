https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbuldaki-tum-otogarlarda-arac-cikislari-0800e-kadar-durduruldu-1053075962.html

İstanbul’daki tüm otogarlarda araç çıkışları 08.00’e kadar durduruldu

İstanbul’daki tüm otogarlarda araç çıkışları 08.00’e kadar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T17:39+0300

2022-01-24T17:39+0300

2022-01-24T18:25+0300

istanbul

ali yerlikaya

otogar

türkiye

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenler, Harem ve bütün cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00’e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven" ifadelerini kullandı.'Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini bildirin'Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.

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istanbul, ali yerlikaya, otogar