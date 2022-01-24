https://tr.sputniknews.com/20220124/pazartesi-icin-uyari-geldi-karadenizdeki-siklon-istanbulda-patlayacak-1053048227.html

Karadeniz’deki siklon İstanbul’da patlayacak

Karadeniz’deki siklon İstanbul’da patlayacak

Küresel tahmin sistemlerine göre soğuk hava sisteminin İstanbul için en kuvvetli aşaması pazartesi etkili olamaya başlayacak. Karadeniz üzerinden İstanbul'a... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T02:16+0300

2022-01-24T02:16+0300

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istanbul

kar

soğuk

siklon

türkiye

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Küresel tahmin sistemlerine göre bir süre daha Türkiye üzerinde etkisini sürdürecek olan soğuk hava dalgasının İstanbul için en etkili günü pazartesi gününden itibaren başlayacak. Havaforum tarafından yapılan paylaşıma göre Batı Karadeniz açıklarında beklenen siklon en büyük etkisini İstanbul’da gösterecek.Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

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istanbul, kar, soğuk, siklon