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https://tr.sputniknews.com/20220124/pazartesi-icin-uyari-geldi-karadenizdeki-siklon-istanbulda-patlayacak-1053048227.html
Karadeniz’deki siklon İstanbul’da patlayacak
Karadeniz’deki siklon İstanbul’da patlayacak
Küresel tahmin sistemlerine göre soğuk hava sisteminin İstanbul için en kuvvetli aşaması pazartesi etkili olamaya başlayacak. Karadeniz üzerinden İstanbul'a... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T02:16+0300
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istanbul
kar
soğuk
siklon
türkiye
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Küresel tahmin sistemlerine göre bir süre daha Türkiye üzerinde etkisini sürdürecek olan soğuk hava dalgasının İstanbul için en etkili günü pazartesi gününden itibaren başlayacak. Havaforum tarafından yapılan paylaşıma göre Batı Karadeniz açıklarında beklenen siklon en büyük etkisini İstanbul’da gösterecek.Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.
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istanbul, kar, soğuk, siklon

Karadeniz’deki siklon İstanbul’da patlayacak

02:16 24.01.2022 (güncellendi: 02:20 24.01.2022)
© İHA / DAVUT HAS - MEHMET FURKAN DOĞANİstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'dan kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / DAVUT HAS - MEHMET FURKAN DOĞAN
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Küresel tahmin sistemlerine göre soğuk hava sisteminin İstanbul için en kuvvetli aşaması pazartesi etkili olamaya başlayacak. Karadeniz üzerinden İstanbul'a gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.
Küresel tahmin sistemlerine göre bir süre daha Türkiye üzerinde etkisini sürdürecek olan soğuk hava dalgasının İstanbul için en etkili günü pazartesi gününden itibaren başlayacak.
Havaforum tarafından yapılan paylaşıma göre Batı Karadeniz açıklarında beklenen siklon en büyük etkisini İstanbul’da gösterecek.

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.
Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.
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