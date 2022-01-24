https://tr.sputniknews.com/20220124/rusyada-kuvet-ile-sahibi-arasindaki-kovalamaca-kameraya-yansidi-1053047981.html

Rusya’da küvet ile sahibi arasındaki kovalamaca kameraya yansıdı

Rusya’da küvet ile sahibi arasındaki kovalamaca kameraya yansıdı

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Tomsk kentinin bir sakini, kaygan yol üzerinde elinden kaçırdığı küveti uzun süre kovaladı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T01:51+0300

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yaşam

rusya

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sibirya

küvet

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Tomsk kentinin bir sakini, taşıdığı küveti kaygan yol üzerinde elinden kaçırdı. Adam, buz tutmuş meyilli yolda uzaklaşmaya başlayan küvetin peşinden uzun süre koştu. Kameraya takılan olayın videosu, Incident Tomsk sitesinin Telegram kanalında yayınlandı.Videoda adam, uzaklaşan küvetin peşinde koşarken görülüyor. Adam bir ara küveti neredeyse yakalıyor, fakat kayıp düşüyor, bunun sonucunda küvet daha da hızlanıyor ve kovalamaca, tesadüf eseri hiçbir aracın bulunmadığı kavşağa kadar devam ediyor. Bu arada yol üzerinde bulunan bir çocuk, küvetin çarpmasından kıl payı kurtuluyor.

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rusya, kovalamaca, sibirya, küvet