https://tr.sputniknews.com/20220124/sedef-kabasin-avukati-poyraz-hukuku-gladyator-savasina-cevirdik-bu-suctan-insan-tutuklanir-mi-1053082729.html

Sedef Kabaş'ın avukatı Poyraz: Hukuku gladyatör savaşına çevirdik, bu suçtan insan tutuklanır mı?

Sedef Kabaş'ın avukatı Poyraz: Hukuku gladyatör savaşına çevirdik, bu suçtan insan tutuklanır mı?

Tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Biz hukuku gladyatör savaşı gibi bizden yanaysa galip gelsin karşımızdaysa mahvolsun anlayışıyla... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T21:59+0300

2022-01-24T21:59+0300

2022-01-24T21:59+0300

akşam postasi

sedef kabaş

cumhurbaşkanına hakaret

tutuklama

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Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz: “Hukuku gladyatör savaşına çevirdik, bu suçtan insan tutuklanır mı?” Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz: “Hukuku gladyatör savaşına çevirdik, bu suçtan insan tutuklanır mı?”

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.Poyraz, "Hukuka en uygun AİHM kararlarını da koysak kurt kuzuyu yemeği kafaya koymuşsa suyun nereden aktığının bir önemi kalmazmış. İfade verme aşamasındayken Adalet Bakanı tweet attı. Adalet Bakanlığı yapan bir kişi böyle bir tweet attıktan sonra o adliyeden adalet beklenebilir mi? Ben hiçbir şey beklemiyorum. Adaleti baştan yok ettik. Herkes ucuz kahramanlık peşinde" ifadelerini kullandı."Savcı, iş olsun diye ifademizi alıp tutuklamaya sevk ediyor. Hukuk fakültesinde usul hukuku dersinde 'Bu suçtan insan tutuklanır mı?’ diye sorsalar ve evet tutuklanır derse sınıfta kalırlar" diyen avukat Poyraz, şunları söyledi:"Türkiye'de bir yere memur olduğunuz zaman ömür boyu garantiniz var ne karar verirseniz verin. Olaylara kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden hareket edemiyoruz çünkü Türkiye'de hukuk bilinci ve hukuk kültürü yok. Biz hukuku gladyatör savaşı gibi bizden yanaysa galip gelsin karşımızdaysa mahvolsun anlayışıyla bakıyoruz. Adliyeleri ise gladyatör savaşlarının arenası gibi kullanıyoruz."'Haftanın 2-3 günü karakola gidiyordu'Kabaş'ın cezaevine gönderilmesinin 'hukuka tamamen aykırı' olduğunu kaydeden Poyraz, şöyle devam etti:"Hakimin kararı tutuklama mümkün olmayan bir olayda hakim, Sedef Kabaş’a iftira ve hakaret etti. Hakim delil ile hareket eder, hakim dedikoduyla hareket etmez. Dosyada bir delil olması gerekir. Sedef hanım ya tebligat vermek için ya da ifade vermek için zaten haftanın 2-3 günü karakola gidip imza atıyordu. Ümraniye’deki karakollar ile artık neredeyse akraba olmuştu. Hesap vermeyen her makam suiistimal yapar, hukuksuzluk yapar ve haksızlık yapar. Hem savcı hakkında hem sulh ceza hakimi hakkında, hem adalet bakanı hakkında hukuki haklarımızı kullanacağım belki bugün değil ama illa ki hukuk tecelli eder. Bir iki insani öte atıp kahraman yapıp değil de toplum hep birlikte yapmaya başlar o zaman adalet de huzur da bu ülkeye gelecek. İnsanlar hukuksuzluk karşısında tweet atmaktan başka hukuk çerçevesinde kalmak mecburiyetiyle hakkını aramıyor."

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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sedef kabaş, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama, аудио