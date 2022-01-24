https://tr.sputniknews.com/20220124/vitor-pereira-everton-ile-anlasti-1053068887.html

Vitor Pereira, Everton ile anlaştı

Vitor Pereira, Everton ile anlaştı

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig ekiplerinen Everton ile anlaştı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T14:58+0300

2022-01-24T14:58+0300

2022-01-24T15:00+0300

spor

vitor pereira

everton

premier lig

teknik direktör

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İngiltere basınında yer alan haberlere göre Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Kariyerinde Portekiz şampiyonluğu da dahil 9 kupası olduğundan bahsedilen Vitor Pereira'nın geçtiğimiz günlerde Everton'la yaptığı görüşmede oldukça etkilendiği ve göreve başlamaya hevesli olduğu ifade edildi.Ayrıca Everton'ın üst düzey isimlerinin çoğunun favorisinin Pereira olduğu belirtildi. Kısa süre içinde Premier Lig ekibinin Pereira'yla sözleşme imzalayıp, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.Merseyside kulübünün çoğunluk hissedarı Moshiri'nin daha önce Premier Lig tecrübesine sahip bir dizi teknik direktör denemelerinin ardından vizyoner olarak gördüğü ve Goodison Park'a yeni bir nefes ve taze fikirler getirebileceğini düşündüğü bir hoca atamaya hevesli olduğu ifade ediliyor.Daha önce iki defa görüşüldüDaily Mail'deki haberde Everton'ın daha önce Vitor Pereira'yla iki defa görüştüğü belirtildi. Roberto Martinez ve Carlo Ancelotti dönemlerinden önce teknik direktörlük için Everton yönetiminin Pereira'yla görüşme yaptığı açıklandı.Ayrıca Unia Emery'nin ayrılışı sonrası Arsenal'in de listesinde olduğu belirtildi. Öte yandan Portekizli teknik adamın Shanghai'da görev aldığı dönemde Chelsea'nin listesinin başında yer aldığı ama Çin ekibinin 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli istemesi üzerine bu girişimden vazgeçildiği ve Frank Lampard'la anlaşıldığı belirtildi.

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vitor pereira, everton, premier lig, teknik direktör