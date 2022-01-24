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Yunanistan'da yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı
Yunanistan'da yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı
Yunanistan genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için asker, polis ve itfaiye ekipleri ortak... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:58+0300
2022-01-24T23:59+0300
yunanistan
dünya
kar yağışı
kar
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Atina'yı çevre yollara bağlayan Attiki otobanında ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle aksarken, yolda kalan araçlarda mahsur kalan ve evlerine ulaşamayan vatandaşlar bölgedeki otellere yerleştirildi.İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, yaptığı açıklamada, Attiki otobanında mahsur kalan araçların kurtarılması için Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, emniyet birimleri, itfaiye ve Kızıl Haçın birlikte çalıştığını duyurdu.Stilyanidis, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi, Viotiya, Eğriboz Adası, Oniki Adalar ve Girit'in de dahil olduğu birçok ada ve bölgede, 25 Ocak Salı günü kamu sektörü için 'genel tatil' ilan edildiğini bildirdi.Bu bölgelerde, toplu ulaşım araçlarının da sadece hava koşullarının elverdiği bölgelerde hizmet vereceğini aktaran Stilyanidis, market, eczane, sağlık kuruluşları ve benzinlikler dışında özel sektörün de hizmet vermeyeceğini duyurdu.Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Lefteris İkonomu, ilerleyen saatlerde daha da kötüleşmesi beklenen elverişsiz hava şartları nedeniyle gece sadece zaruri hallerde trafiğe çıkılmasını istedi.
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yunanistan, kar yağışı, kar

Yunanistan'da yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

23:58 24.01.2022 (güncellendi: 23:59 24.01.2022)
© AP Photo / Thanassis StavrakisYunanistan kar
Yunanistan kar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için asker, polis ve itfaiye ekipleri ortak çalışma başlattı.
Atina'yı çevre yollara bağlayan Attiki otobanında ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle aksarken, yolda kalan araçlarda mahsur kalan ve evlerine ulaşamayan vatandaşlar bölgedeki otellere yerleştirildi.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, yaptığı açıklamada, Attiki otobanında mahsur kalan araçların kurtarılması için Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, emniyet birimleri, itfaiye ve Kızıl Haçın birlikte çalıştığını duyurdu.
Stilyanidis, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi, Viotiya, Eğriboz Adası, Oniki Adalar ve Girit'in de dahil olduğu birçok ada ve bölgede, 25 Ocak Salı günü kamu sektörü için 'genel tatil' ilan edildiğini bildirdi.
Bu bölgelerde, toplu ulaşım araçlarının da sadece hava koşullarının elverdiği bölgelerde hizmet vereceğini aktaran Stilyanidis, market, eczane, sağlık kuruluşları ve benzinlikler dışında özel sektörün de hizmet vermeyeceğini duyurdu.
Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Lefteris İkonomu, ilerleyen saatlerde daha da kötüleşmesi beklenen elverişsiz hava şartları nedeniyle gece sadece zaruri hallerde trafiğe çıkılmasını istedi.
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