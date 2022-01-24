https://tr.sputniknews.com/20220124/yunanistanda-yogun-kar-yagisi-yolda-mahsur-kalanlar-icin-calisma-baslatildi-1053086242.html

Yunanistan'da yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Yunanistan'da yoğun kar yağışı: Yolda mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Yunanistan genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için asker, polis ve itfaiye ekipleri ortak... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T23:58+0300

2022-01-24T23:58+0300

2022-01-24T23:59+0300

yunanistan

dünya

kar yağışı

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053086217_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_75a8dd4cf38419c8986b6f66dee0dcc0.jpg

Atina'yı çevre yollara bağlayan Attiki otobanında ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle aksarken, yolda kalan araçlarda mahsur kalan ve evlerine ulaşamayan vatandaşlar bölgedeki otellere yerleştirildi.İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, yaptığı açıklamada, Attiki otobanında mahsur kalan araçların kurtarılması için Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, emniyet birimleri, itfaiye ve Kızıl Haçın birlikte çalıştığını duyurdu.Stilyanidis, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi, Viotiya, Eğriboz Adası, Oniki Adalar ve Girit'in de dahil olduğu birçok ada ve bölgede, 25 Ocak Salı günü kamu sektörü için 'genel tatil' ilan edildiğini bildirdi.Bu bölgelerde, toplu ulaşım araçlarının da sadece hava koşullarının elverdiği bölgelerde hizmet vereceğini aktaran Stilyanidis, market, eczane, sağlık kuruluşları ve benzinlikler dışında özel sektörün de hizmet vermeyeceğini duyurdu.Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Lefteris İkonomu, ilerleyen saatlerde daha da kötüleşmesi beklenen elverişsiz hava şartları nedeniyle gece sadece zaruri hallerde trafiğe çıkılmasını istedi.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, kar yağışı, kar