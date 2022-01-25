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Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Çorlu’da mahsur kaldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Çorlu’da mahsur kaldı
Yeni şarkısının promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul’u felç... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:57+0300
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yaşam
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romanya
uçak
meteoroloji
çorlu
kar
şarkıcı
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Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul’a iniş yapamayınca Çorlu’ya inmek zorunda kaldı. İstanbul’da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.Ayrıca Ina’nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması dikkatlerden kaçmadı.
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istanbul, romanya, uçak, meteoroloji, çorlu, kar, şarkıcı

Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

14:57 25.01.2022
© İHA / HALİL DAĞ - SERDAR ŞAHİNDünyaca ünlü şarkıcı Inna, Çorlu’da mahsur kaldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Çorlu’da mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA / HALİL DAĞ - SERDAR ŞAHİN
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Yeni şarkısının promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya inmek zorunda kaldı.
Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul’a iniş yapamayınca Çorlu’ya inmek zorunda kaldı.
İstanbul’da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.
Ayrıca Ina’nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması dikkatlerden kaçmadı.
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