https://tr.sputniknews.com/20220125/dunyaca-unlu-sarkici-inna-corluda-mahsur-kaldi-1053108183.html

Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

Yeni şarkısının promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul’u felç... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T14:57+0300

2022-01-25T14:57+0300

2022-01-25T14:57+0300

yaşam

istanbul

romanya

uçak

meteoroloji

çorlu

kar

şarkıcı

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Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul’a iniş yapamayınca Çorlu’ya inmek zorunda kaldı. İstanbul’da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.Ayrıca Ina’nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması dikkatlerden kaçmadı.

istanbul

romanya

çorlu

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istanbul, romanya, uçak, meteoroloji, çorlu, kar, şarkıcı