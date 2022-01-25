Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi

“Sabah geldiğimizde hanın önünde arkadaşlar duruyordu. Polis olaya müdahale etmiş. Hırsızlık olduğu anlaşılmış. Böyle bir durumla karşılaştık. Bu daha önceden olan bir şey. İki ya da üçüncü defa oluyor. Genelde burada mal anlamında bir hırsızlık olmuyor. Ürüne dokunmuyorlar. Genelde kasa hırsızlığı oluyor. Daha önce de olmuştu. Biz daha önceden tecrübeli olduğumuz için kasada bir şey bırakmıyoruz. Kameraları da sökmüşler. Kayıt cihazını çalmışlar. Bu handa sadece bizde güvenlik kamerası var. Onları sökmüşler. Kayıt cihazını çalmışlar.”