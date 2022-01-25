https://tr.sputniknews.com/20220125/mustafa-sarigulden-taksiciye-taniyor-musun-beni-kimin-ben---1053120971.html

Mustafa Sarıgül'den taksiciye: Tanıyor musun beni, kimim ben?

Mustafa Sarıgül'den taksiciye: Tanıyor musun beni, kimim ben?

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, yoğun kar yağışı altında durdurduğu bir taksiciyle kısa süre sohbet etti. Sarıgül, taksiciye "Şu benim sana bir... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T21:49+0300

2022-01-25T21:49+0300

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mustafa sarıgül

taksi

taksiciler

siftah

türkiye

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaşanan yoğun kar yağışı sırasında bir taksi şoförünü durdurarak nereye gittiğini sordu. Ardından kendisini tanıyıp tanımadığını da sorarak taksiciye bir miktar para verdi. Sarıgül ile taksi şoförü arasında geçen diyalog şu şekilde yaşandı:

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mustafa sarıgül, taksi, taksiciler, siftah