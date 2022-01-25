Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/mustafa-sarigulden-taksiciye-taniyor-musun-beni-kimin-ben---1053120971.html
Mustafa Sarıgül'den taksiciye: Tanıyor musun beni, kimim ben?
Mustafa Sarıgül'den taksiciye: Tanıyor musun beni, kimim ben?
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, yoğun kar yağışı altında durdurduğu bir taksiciyle kısa süre sohbet etti. Sarıgül, taksiciye "Şu benim sana bir... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T21:49+0300
2022-01-25T21:56+0300
mustafa sarıgül
taksi
taksiciler
siftah
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825769_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_79ec62ca6d1248c13eeaad6c57262ab4.jpg
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaşanan yoğun kar yağışı sırasında bir taksi şoförünü durdurarak nereye gittiğini sordu. Ardından kendisini tanıyıp tanımadığını da sorarak taksiciye bir miktar para verdi. Sarıgül ile taksi şoförü arasında geçen diyalog şu şekilde yaşandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825769_90:0:607:388_1920x0_80_0_0_a44522b5dac969381a3febc5d24b633e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa sarıgül, taksi, taksiciler, siftah

Mustafa Sarıgül'den taksiciye: Tanıyor musun beni, kimim ben?

21:49 25.01.2022 (güncellendi: 21:56 25.01.2022)
© DHAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
Abone ol
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, yoğun kar yağışı altında durdurduğu bir taksiciyle kısa süre sohbet etti. Sarıgül, taksiciye "Şu benim sana bir akşam siftahım olsun" diyerek bir miktar para verdi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaşanan yoğun kar yağışı sırasında bir taksi şoförünü durdurarak nereye gittiğini sordu. Ardından kendisini tanıyıp tanımadığını da sorarak taksiciye bir miktar para verdi.
Sarıgül ile taksi şoförü arasında geçen diyalog şu şekilde yaşandı:
Nereye gidiyorsun?
Bir hasta mahsur kalmış onu almaya gidiyorum, oraya gönderdiler beni.
Şu benim sana bir akşam siftahım olsun. Tanıyor musun beni, kimim ben?
Mustafa Sarıgül
Allah seni kazandan beladan korusun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hemen şu sağa gir orası.
Teşekkürler, hadi canım Allah'a emanet ol, hadi yavrum benim.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce