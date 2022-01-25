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https://tr.sputniknews.com/20220125/teror-saldirisinda-yaralanan-kadinin-doktoru-cektigi-rontgenin-nftsini-izinsiz-satisa-cikardi-1053093350.html
Terör saldırısında yaralanan kadının doktoru, çektiği röntgenin NFT'sini izinsiz satışa çıkardı
Terör saldırısında yaralanan kadının doktoru, çektiği röntgenin NFT'sini izinsiz satışa çıkardı
Fransa'da kıdemli bir cerrah, 2015'te Bataclan Tiyatrosu'na düzenlenen terör saldırısında vurulan bir kişinin röntgenini NFT olarak satmaya çalıştığı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T07:33+0300
2022-01-25T07:33+0300
dünya
fransa
röntgen
doktor
terör saldırısı
röntgen filmi
nft
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Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Georges Pompidou Halk Hastanesi'nde çalışan ortopedist Emmanuel Masmejean röntgen görüntüsünü satmak için hastanın iznini almamıştı.IŞİD'in 2015'te gerçekleştirdiği, 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırı Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri ve Fransız komu oyununun hafızasında hala tazeliğini koruyor.Fransız gazetesi Mediapart'ın cumartesi yayımladığı habere göre saldırıdan sağ kurtulan kişinin röntgen filminde önkoluna saplanmış Kalaşnikof mermisi görülüyordu. Röntgen filmi NFT satışlarında uzmanlaşmış internet sitesi Opensea'de iki bin 776 dolara satışa sunuldu.Paris Hastaneler Birliği Başkanı Martin Hirsch, doktorun davranışını "utanç verici" ve "skandal" diye nitelendirdi. Independent Türkçe'nin haberine göre, Hirsch cerrah hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Twitter'da yaptığı paylaşımda Hirsh bu eylemin tıbbi gizliliği tehlikeye attığını ve kamu hizmetine aykırı olduğunu ifade etti.Kimliği açıklanmayan hastanın erkek arkadaşının söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler arasında yer aldığı belirtildi.Konu hakkında açıklama yapan Masmejean satışın "hata" olduğunu ve hastadan izin almadığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.Masmejean'in OpenSea'de görsel için yaptığı açıklamaya göre hastanın "sol önkolunda açık bir kırık ve yumuşak dokusunda kalan bir kurşun" vardı.Cerrah satışını siteden geri çektiğin belirtti.
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fransa, röntgen, doktor, terör saldırısı, röntgen filmi, nft

Terör saldırısında yaralanan kadının doktoru, çektiği röntgenin NFT'sini izinsiz satışa çıkardı

07:33 25.01.2022
© AADoktor, röntgen
Doktor, röntgen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Fransa'da kıdemli bir cerrah, 2015'te Bataclan Tiyatrosu'na düzenlenen terör saldırısında vurulan bir kişinin röntgenini NFT olarak satmaya çalıştığı iddiasıyla yasal işlem ve olası bir disiplin suçlamasıyla karşı karşıya.
Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Georges Pompidou Halk Hastanesi'nde çalışan ortopedist Emmanuel Masmejean röntgen görüntüsünü satmak için hastanın iznini almamıştı.
IŞİD'in 2015'te gerçekleştirdiği, 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırı Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri ve Fransız komu oyununun hafızasında hala tazeliğini koruyor.
Fransız gazetesi Mediapart'ın cumartesi yayımladığı habere göre saldırıdan sağ kurtulan kişinin röntgen filminde önkoluna saplanmış Kalaşnikof mermisi görülüyordu. Röntgen filmi NFT satışlarında uzmanlaşmış internet sitesi Opensea'de iki bin 776 dolara satışa sunuldu.
Paris Hastaneler Birliği Başkanı Martin Hirsch, doktorun davranışını "utanç verici" ve "skandal" diye nitelendirdi. Independent Türkçe'nin haberine göre, Hirsch cerrah hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Twitter'da yaptığı paylaşımda Hirsh bu eylemin tıbbi gizliliği tehlikeye attığını ve kamu hizmetine aykırı olduğunu ifade etti.
Kimliği açıklanmayan hastanın erkek arkadaşının söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler arasında yer aldığı belirtildi.
Konu hakkında açıklama yapan Masmejean satışın "hata" olduğunu ve hastadan izin almadığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.
Masmejean'in OpenSea'de görsel için yaptığı açıklamaya göre hastanın "sol önkolunda açık bir kırık ve yumuşak dokusunda kalan bir kurşun" vardı.
Cerrah satışını siteden geri çektiğin belirtti.
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