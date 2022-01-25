https://tr.sputniknews.com/20220125/turkiyede-yeni-bir-bitki-turu-kesfedildi-vincetoxicum-anatolicum-1053114646.html

Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi: 'Vincetoxicum anatolicum'

Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi: 'Vincetoxicum anatolicum'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) 3 bilim insanın yürüttüğü çalışma sonucu Çıldır Gölü çevresinde bulunan... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T17:39+0300

2022-01-25T17:39+0300

2022-01-25T17:39+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan üniversitesi

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

araştırma

bitki

vincetoxicum anatolicum

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RTEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Serdar Makbul ve Dr. Öğr. Üyesi Seher Güven ile KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi, yürüttükleri çalışma kapsamında Kars Çıldır Gölü çevresinde rastladıkları farklı bir bitki türünden örnekler topladı.Örnekler üzerinde 7 yıl süren detaylı incelemeler sonunda akademisyenler, türün bilim dünyası için yeni bir tür olduğu kanısına vardı. "Vincetoxicum anatolicum" adı verilen bitkiye ilişkin 2020'de hazırlanan makale, Aralık 2021'de uluslararası hakemli dergi "Nordic Journal of Botany"de yayımlandı, ve bitki bilim dünyasına yeni endemik tür olarak tanıtıldı.Prof. Dr. Serdar Makbul, gazetecilere, Türkiye'nin zengin bitki biyoçeşitliliğine sahip bir ülke olduğunu söyledi.Kars-Ardahan arasında yer alan Çıldır Gölü civarında 2013'te arazi çalışmalarını gerçekleştirirken çok ilginç bitki örneklerine rastladıklarını belirten Makbul, şöyle devam etti:Makbul, bu çalışmalarını, uluslararası düzeyde yayın yapan bir bilim dergisinde yeni tür olarak yayımladıklarını kaydederek, "İsmini bilimsel kurallara göre yapmaktayız. 'Vincetoxicum' kısmı bu bitkinin cins adı. Buna müdahale edemiyoruz ama soyadı niteliğindeki ikinci ismini Anadolu coğrafyasından da etkilenerek 'Vincetoxicum anatolicum' adını verdik. Yayınımız uluslararası dergide kabul gördü. Bilim dünyasına tanıttığımız bir bitki olarak kayıtlara geçti" dedi.Dr. Öğr. Üyesi Güven ise doktora tez çalışmasını "Vincetoxicum anatolicum" üzerine yaptığını ifade etti.Türkiye'de geniş çaplı arazi çalışmaları sırasında Çıldır Gölü civarında yeni tür olarak isimlendirdikleri bitkiye ait örnekleri bulduklarını anlatan Güven, "Uzun yıllar süren çalışmalar neticesinde biz bu bitkiyi ilk önce arazide takip ettik. sadece ülkemizde değil, farklı ülkelerdeki diğer bitkilerle karşılaştırdık ve bu bitkinin ülkemize has yeni bir bitki türü olduğu kanısına vardık" diye konuştu.Güven, türün halk arasında tanınmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

https://tr.sputniknews.com/20220112/yedigoller-milli-parkinda-yeni-bitki-turu-kesfedildi---1052653980.html

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recep tayyip erdoğan üniversitesi, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), araştırma, bitki, vincetoxicum anatolicum