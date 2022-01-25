https://tr.sputniknews.com/20220125/tusas-genel-muduru-kotil-milli-muharip-ucagin-her-seyini-yerli-yapmak-zorundayiz-1053112894.html

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçağın her şeyini yerli yapmak zorundayız

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçağın her şeyini yerli yapmak zorundayız

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Kotil, başta Milli Muharip Uçak Projesi'nin ihtiyaçlarını karşılamak olmak üzere çeşitli projeler için... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T17:09+0300

2022-01-25T17:09+0300

2022-01-25T17:09+0300

savunma

temel kotil

milli muharip uçak

yerli üretim

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ'ın son dönemde hayata geçirdiği Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası, Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi, Fabrika Seviyesi Komponent Bakım Onarım Kontrol Merkezi gibi yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.Bu yatırımların ana felsefesinin Milli Muharip Uçak Projesi'ne dayandığını vurgulayan Kotil, bir uçağın milli muharip, milli savaş uçağı olabilmesi için tümüyle yerli ve milli olması gerektiğini söyledi. Kotil, "Dışarıdan malzeme geldi, gelmedi veya iniş takımları gelmedi, motoru gelmedi gibi şeyler olmaz. Zaten o 'milli muharip' olmuyor, lisans altında üretim oluyor. Onun için Milli Muharip Uçağın her şeyini yerli yapmak zorundayız." dedi.Bu kapsamda rüzgar tüneli de inşa ettiklerini belirten Kotil, şu değerlendirmede bulundu:Temel Kotil, böylesine kapsamlı yatırımlara Milli Muharip Uçak ile sınırlı tutulması durumunda yazık olacağını dile getirerek, tesislerden farklı eksenlerde fayda sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.Kompozit Binası olarak 95 bin metrekare çok büyük bir tesis kurduklarını hatırlatan Kotil, "Tesis her şey tamam anlamına gelmiyor ama çok şeyi içinde barındırıyor anlamına geliyor. Milli Muharip Uçağın kanadını yapmak için benim bir tesise ihtiyacım var. Tesisi öyle yapıyoruz ki aynı zamanda Boeing, Airbus'a da iş yaparak gelir getirmemiz gerekiyor. Milli Muharip'in kanadında büyük titanyum parçalar var. 3 boyutlu printer üzerinden yapmak için büyük bir yatırım yapıyoruz. Yalnızca Milli Muharip Uçağın kanadındaki titanyum parça için bu yatırım fizibil değil. O nedenle Boeing, Airbus için de kullanıyorum." diye konuştu.Şirket olarak ülkede teknolojik yatırım yapıp bunun çıktısı olarak da Milli Muharip Uçağı, Hürjet gibi projeleri ortaya koymak için çalıştıklarını vurgulayan Kotil, şunları kaydetti:

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temel kotil, milli muharip uçak, yerli üretim