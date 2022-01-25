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Twitter, yeni özellik üzerinde çalışıyor: Kullanıcılar kendi 'sürülerini' kurabilecek
Twitter, yeni özellik üzerinde çalışıyor: Kullanıcılar kendi 'sürülerini' kurabilecek
Twitter, yalnızca kendi seçiğiniz belirli bir grup insanın tweetlerinizi görebilmesini sağlayacak, Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine benzeyen yeni... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T11:46+0300
2022-01-25T11:44+0300
dünya
instagram
açıklama
özellik
twitter
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Twitter, paylaşımların 'yalnızca seçilmiş bir grup insan tarafından görülmesini sağlayacak' yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Geçen sene de 'Güvenilir arkadaşlar' özelliğini test eden şirketin bu yeni denemesi ise Instagram'daki 'yakın arkadaşlar' özelliğinin aynısı. Flock (Sürü) adı verilen uygulamayla, 150 kadar takipçinin eklenebileceği yeni bir sayfa oluşturularak paylaşımlar özelleştirilebilecek. Uygulama devreye girdikten sonra, "Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz" şeklinde bir yazı çıkacağı söyleniyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter Sözcüsü Tatiana Britt şunları söyledi:“Twitter her zaman insanların sağlıklı sohbetler yapmasına yardımcı olmak için yeni yollar üzerinde çalışıyor ve şu anda insanların daha özel paylaşımda bulunmasına izin vermenin yollarını araştırıyoruz. Şu anda özellik hakkında paylaşacak başka haberimiz yok. Ancak Twitter Flock’un yalnızca bir yer tutucu adı olduğunu doğrulayabiliriz.”
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instagram, açıklama, özellik, twitter

Twitter, yeni özellik üzerinde çalışıyor: Kullanıcılar kendi 'sürülerini' kurabilecek

11:46 25.01.2022
© AP Photo / Matt RourkeTwitter logo
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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Twitter, yalnızca kendi seçiğiniz belirli bir grup insanın tweetlerinizi görebilmesini sağlayacak, Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine benzeyen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Twitter, paylaşımların 'yalnızca seçilmiş bir grup insan tarafından görülmesini sağlayacak' yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Geçen sene de 'Güvenilir arkadaşlar' özelliğini test eden şirketin bu yeni denemesi ise Instagram'daki 'yakın arkadaşlar' özelliğinin aynısı.
Flock (Sürü) adı verilen uygulamayla, 150 kadar takipçinin eklenebileceği yeni bir sayfa oluşturularak paylaşımlar özelleştirilebilecek.
Uygulama devreye girdikten sonra, "Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz" şeklinde bir yazı çıkacağı söyleniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter Sözcüsü Tatiana Britt şunları söyledi:
“Twitter her zaman insanların sağlıklı sohbetler yapmasına yardımcı olmak için yeni yollar üzerinde çalışıyor ve şu anda insanların daha özel paylaşımda bulunmasına izin vermenin yollarını araştırıyoruz. Şu anda özellik hakkında paylaşacak başka haberimiz yok. Ancak Twitter Flock’un yalnızca bir yer tutucu adı olduğunu doğrulayabiliriz.”
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