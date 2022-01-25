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Twitter, yeni özellik üzerinde çalışıyor: Kullanıcılar kendi 'sürülerini' kurabilecek
© AP Photo / Matt RourkeTwitter logo
© AP Photo / Matt Rourke
Twitter, yalnızca kendi seçiğiniz belirli bir grup insanın tweetlerinizi görebilmesini sağlayacak, Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine benzeyen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Twitter, paylaşımların 'yalnızca seçilmiş bir grup insan tarafından görülmesini sağlayacak' yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Geçen sene de 'Güvenilir arkadaşlar' özelliğini test eden şirketin bu yeni denemesi ise Instagram'daki 'yakın arkadaşlar' özelliğinin aynısı.
#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022
ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥
ℹ️ People won't be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS
Flock (Sürü) adı verilen uygulamayla, 150 kadar takipçinin eklenebileceği yeni bir sayfa oluşturularak paylaşımlar özelleştirilebilecek.
Uygulama devreye girdikten sonra, "Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz" şeklinde bir yazı çıkacağı söyleniyor.
#Twitter continues to work on the implementation of "Trusted Friends" 👀 https://t.co/sNrOJ9daDo pic.twitter.com/DbsgChS3DU— Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 11, 2021
Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter Sözcüsü Tatiana Britt şunları söyledi:
“Twitter her zaman insanların sağlıklı sohbetler yapmasına yardımcı olmak için yeni yollar üzerinde çalışıyor ve şu anda insanların daha özel paylaşımda bulunmasına izin vermenin yollarını araştırıyoruz. Şu anda özellik hakkında paylaşacak başka haberimiz yok. Ancak Twitter Flock’un yalnızca bir yer tutucu adı olduğunu doğrulayabiliriz.”