https://tr.sputniknews.com/20220126/abde-ilk-kapanmada-azalan-hava-kirliligi-en-az-800-hayat-kurtarmis-olabilir-1053161017.html

AB'de 'ilk kapanma'da azalan hava kirliliği en az 800 hayat kurtarmış olabilir

AB'de 'ilk kapanma'da azalan hava kirliliği en az 800 hayat kurtarmış olabilir

Avrupa Birliği (AB) içerisinde Kovid-19'la mücadele kapsamında Mart 2020'deki ilk kapanma sırasında hava kalitesinin iyileşmesiyle 800'den fazla can kaybının... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T20:09+0300

2022-01-26T20:09+0300

2022-01-26T20:09+0300

koronavirüs

ab

hava kirliliği

kovid-19

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AB'nin yeryüzü gözlem programı Copernicus Atmosfer İzleme Servisi, azot dioksit (NO2), ince partikül madde ve yer seviyesindeki ozon da dahil olmak üzere temel kirlilik kaynaklarındaki düşüş ve ilk tam kapanmanın yaşandığı Şubat-Temmuz 2020 dönemindeki ölümler arasındaki bağlantıyı inceledi.Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ile 47 Avrupa şehrinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, söz konusu dönemde, hava kalitesinde 800'den fazla can kaybını önleyecek derecede iyileşme yaşandı.Bunda hükümetlerin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde aldığı okul kapatma, evden çalışma, etkinliklerin ertelenmesi gibi tedbirler neticesinde, kara taşımacılığındaki azalmaya bağlı NO2 emisyonlarındaki düşüş etkili oldu.Raporda, Paris, Londra, Barselona ve Milano, önlenen ölümlerin sayısının en yüksek olduğu şehirler olarak öne çıktı.Raporda ayrıca, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu Profesörü Rochelle Schneider'in "Bu çalışma, şehirlerdeki hava kalitesinin insan ve çevre sağlığı için artırılması gerektiği mesajını veriyor." ifadesine yer verildi.NO2'nin bazı solunum ve kalp rahatsızlıklarıyla bağlantılı olduğu ve Avrupa Çevre Ajansı'na (AÇA) göre, AB'de her yıl 50 bin erken ölümden sorumlu olduğu biliniyor.AÇA, Aralık 2021'de 2019'da AB genelinde söz konusu madde nedeniyle yaklaşık 307 bin erken ölüm yaşandığını açıklamıştı. Ajans, AB'de hava kalitesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standarda ulaşılmış olsaydı bunlardan en az yüzde 58'inin önlenebileceğini duyurmuştu. Ajans ayrıca, 2021'de AB'de analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220126/arastirma-omicron-varyanti-gorulen-her-3-kisiden-2si-onceden-kovid-19a-yakalandigini-soyluyor-1053143059.html

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ab, hava kirliliği, kovid-19